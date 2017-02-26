 Adamsın Podolski – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Adamsın Podolski

    Adamsın Podolski

    'ın yıldızı , sarı-kırmızılı taraftarların kalbini kazanmaya devam ediyor.

    İnstagram'dan bir hayranı ile fotoğrafını paylaşan Alman yıldız altına, "Bu küçük adam benden bir fotoğraf istedi. Sonra fotoğraf çeken bir telefonunun olmadığını söyledi ama bir Instagram hesabı var. İşte resim burada küçük adam. GölcüksporU14" dedi. Bu jest, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük övgü aldı.

    Podolski'nin paylaşımının altında şu yorumlar yer aldı:

    -Sen ne güzel adamsın be kardeşim.
    -Podolski = Adamlık
    -Sırf bu merhametin için her takımda sevilirsin sayılırsın.
    -Kardeş sen niye bu kadar güzelsin?
    -Çok büyük adamsın.
    -Duygulandım... Adamsın reis seni seviyoruz.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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