Adamsın Podolski
Galatasaray'ın yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılı taraftarların kalbini kazanmaya devam ediyor.
İnstagram'dan bir hayranı ile fotoğrafını paylaşan Alman yıldız altına, "Bu küçük adam benden bir fotoğraf istedi. Sonra fotoğraf çeken bir telefonunun olmadığını söyledi ama bir Instagram hesabı var. İşte resim burada küçük adam. GölcüksporU14" dedi. Bu jest, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük övgü aldı.
Podolski'nin paylaşımının altında şu yorumlar yer aldı:
-Sen ne güzel adamsın be kardeşim.
-Podolski = Adamlık
-Sırf bu merhametin için her takımda sevilirsin sayılırsın.
-Kardeş sen niye bu kadar güzelsin?
-Çok büyük adamsın.
-Duygulandım... Adamsın reis seni seviyoruz.
Podolski'nin paylaşımının altında şu yorumlar yer aldı:
-Sen ne güzel adamsın be kardeşim.
-Podolski = Adamlık
-Sırf bu merhametin için her takımda sevilirsin sayılırsın.
-Kardeş sen niye bu kadar güzelsin?
-Çok büyük adamsın.
-Duygulandım... Adamsın reis seni seviyoruz.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Adamsın Podolski haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.