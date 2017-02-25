Yarsuvat’tan olay sözler
DURSUN Özbek'ten önce G.Saray'da başkanlık koltuğuna oturan Duygun Yarsuvat'tan çarpıcı sözler... "Tudor'un geliş şekli G.Saray kültürüne yakışmadı" diyen Yarsuvat, "Yönetimin hatası Hamza Hamzaoğlu'nu göndermekti. Mustafa Denizli tercihi kötüydü. Riekerink'i bey ilan ettiler. Tudor'un gelişi de sanki komşu kızını ayartmış gibi, ayıp" ifadelerini kullandı.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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