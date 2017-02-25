 Yarsuvat’tan olay sözler – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Yarsuvat’tan olay sözler

    Yarsuvat’tan olay sözler
    DURSUN Özbek'ten önce G.Saray'da başkanlık koltuğuna oturan 'tan çarpıcı sözler... "Tudor'un geliş şekli G.Saray kültürüne yakışmadı" diyen Yarsuvat, "Yönetimin hatası Hamza Hamzaoğlu'nu göndermekti. Mustafa Denizli tercihi kötüydü. Riekerink'i bey ilan ettiler. Tudor'un gelişi de sanki komşu kızını ayartmış gibi, ayıp" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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