Tek yol zafer
Derbi için kolları sıvayan Tudor idmanlarda alternatifleri zorluyor; Semih’i solda oynatıyor, 4-5-1 ve 4-6-0’da denemeler yapıyor. Genç hoca şut çalışmalarında da, “Mesafe tanımayın” diyor
Galatasaray'ın başında ilk derbisine çıkacak olan Igor Tudor işi sıkı tutuyor. Hafta başından bu yana öğrencilerini Beşiktaş maçına hazırlayan Hırvat teknik adam, antrenmanlarda tüm taktikleri deniyor. 4-5-1 ile 4-6-0 sistemleri üzerinde çalışan 38 yaşındaki hoca, dizilişte de değişiklikler yapıyor. Semih Kaya'yı solda deneyen Tudor, orta alanda da Selçuk İnan'ın yerine Josue'yi oynatıyor. Derbiye sürpriz değişikliklerle çıkması beklenen Tudor, şut çalışmalarında da öğrencilerine net mesaj veriyor: "Mesafe tanımayın." Hırvat hoca, özellikle bu konuda Podolski, Sneijder, Yasin, Bruma ve Eren'e uyarılarda bulunuyor.
O ÜÇLÜYE ÖNLEM!
Tudor; Sneijder'in kilit rol üstleneceği 90 dakikada Lukas Podolski'ye de özel görev verecek. Alman futbolcu hücum organizasyonlarında takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak. Bu arada Igor Tudor'un Beşiktaş'ın 3 yıldızı için de sıkı tedbirler alacağı öğrenildi. Genç hoca; Talisca, Aboubakar ve Quaresma'nın hareket alanını daraltacak önlemler alıp, siyah-beyazlıların pozisyona girmesini engelleyecek.
İŞTE ASLAN'IN İMHA PLANI!
Hafta başından bu yana ekibiyle birlikte Beşiktaş'ı analiz eden G.Saray Teknik Direktörü Tudor, imha planını hazırladı. Siyah-beyazlıların önceki gece H.Beer Sheva ile oynadığı maçı da izleyen Tudor, stoperlerle orta alanın bağlantısını kesip, Kartal'ın savunmadan top çıkarmasını engellemeyi planlıyor. İki bölge arasındaki pas trafiğini bozmayı hedefleyen genç hoca, yapacakları preslerle de Beşiktaş'ın stoperlerini hataya zorlamayı hedefliyor.
O ÜÇLÜYE ÖNLEM!
Tudor; Sneijder'in kilit rol üstleneceği 90 dakikada Lukas Podolski'ye de özel görev verecek. Alman futbolcu hücum organizasyonlarında takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak. Bu arada Igor Tudor'un Beşiktaş'ın 3 yıldızı için de sıkı tedbirler alacağı öğrenildi. Genç hoca; Talisca, Aboubakar ve Quaresma'nın hareket alanını daraltacak önlemler alıp, siyah-beyazlıların pozisyona girmesini engelleyecek.
İŞTE ASLAN'IN İMHA PLANI!
Hafta başından bu yana ekibiyle birlikte Beşiktaş'ı analiz eden G.Saray Teknik Direktörü Tudor, imha planını hazırladı. Siyah-beyazlıların önceki gece H.Beer Sheva ile oynadığı maçı da izleyen Tudor, stoperlerle orta alanın bağlantısını kesip, Kartal'ın savunmadan top çıkarmasını engellemeyi planlıyor. İki bölge arasındaki pas trafiğini bozmayı hedefleyen genç hoca, yapacakları preslerle de Beşiktaş'ın stoperlerini hataya zorlamayı hedefliyor.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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