 Tek yol zafer – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Tek yol zafer

    Tek yol zafer

    Derbi için kolları sıvayan idmanlarda alternatifleri zorluyor; Semih’i solda oynatıyor, 4-5-1 ve 4-6-0’da denemeler yapıyor. Genç hoca şut çalışmalarında da, “Mesafe tanımayın” diyor

    Galatasaray'ın başında ilk derbisine çıkacak olan Igor Tudor işi sıkı tutuyor. Hafta başından bu yana öğrencilerini Beşiktaş maçına hazırlayan Hırvat teknik adam, antrenmanlarda tüm taktikleri deniyor. 4-5-1 ile 4-6-0 sistemleri üzerinde çalışan 38 yaşındaki hoca, dizilişte de değişiklikler yapıyor. Semih Kaya'yı solda deneyen , orta alanda da Selçuk İnan'ın yerine Josue'yi oynatıyor. Derbiye sürpriz değişikliklerle çıkması beklenen Tudor, şut çalışmalarında da öğrencilerine net mesaj veriyor: "Mesafe tanımayın." Hırvat hoca, özellikle bu konuda Podolski, Sneijder, Yasin, Bruma ve Eren'e uyarılarda bulunuyor.

    O ÜÇLÜYE ÖNLEM!
    Tudor; Sneijder'in kilit rol üstleneceği 90 dakikada Lukas Podolski'ye de özel görev verecek. Alman futbolcu hücum organizasyonlarında takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak. Bu arada Igor Tudor'un Beşiktaş'ın 3 yıldızı için de sıkı tedbirler alacağı öğrenildi. Genç hoca; Talisca, Aboubakar ve Quaresma'nın hareket alanını daraltacak önlemler alıp, siyah-beyazlıların pozisyona girmesini engelleyecek.

    İŞTE ASLAN'IN İMHA PLANI!
    Hafta başından bu yana ekibiyle birlikte Beşiktaş'ı analiz eden G.Saray Teknik Direktörü Tudor, imha planını hazırladı. Siyah-beyazlıların önceki gece H.Beer Sheva ile oynadığı maçı da izleyen Tudor, stoperlerle orta alanın bağlantısını kesip, Kartal'ın savunmadan top çıkarmasını engellemeyi planlıyor. İki bölge arasındaki pas trafiğini bozmayı hedefleyen genç hoca, yapacakları preslerle de Beşiktaş'ın stoperlerini hataya zorlamayı hedefliyor.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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