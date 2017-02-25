Sürpriz kutlama
Sarı-kırmızılıların savunmadaki ismi Semih Kaya için dünkü idman sonrası takım arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Kaptan Selçuk İnan ile Ahmet Çalık, 26 yaşına giren Semih'e doğum günü pastasını kendi elleriyle yedirdi. Tebrikleri kabul eden milli futbolcu, daha sonra tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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