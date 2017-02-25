 Sürpriz kutlama – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Sürpriz kutlama

    Sürpriz kutlama
    Sarı-kırmızılıların savunmadaki ismi için dünkü idman sonrası takım arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Kaptan Selçuk İnan ile Ahmet Çalık, 26 yaşına giren Semih'e doğum günü pastasını kendi elleriyle yedirdi. Tebrikleri kabul eden milli futbolcu, daha sonra tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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