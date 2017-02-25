Son gözde Luka
Dursun Özbek'in gelecek sezon da devam edeceklerini açıkladığı Igor Tudor transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Hırvat basını, başarılı çalıştırıcının Lokomotiva Zagreb'in 18 yaşındaki genç yıldızı Luka İvanusec'i G.Saray'a götüreceğini iddia etti. Şimdiden 2 kez milli formayı giyen İvanusec, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Bu sezon 25 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan Luka için 'Yeni Prosinecki' deniyor.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor takım otobüsüne taraftar saldırısı
Toplam 5
Yorum
canFB sahaya atliyani gidip karakoldan alirsan sonra bunlar gelir senin agzini burnunu dagitirlar boyle
- Satışları oylanacak
Toplam 1
Yorum
FB77 İkisi de satılmalı. Hem kaynak oluşur hem de kulüpten 2 gereksiz futbolcu temizlenmiş olur.
- Savunma sayesinde
Toplam 1
Yorum
FB77 Krasnodar 'a turu getiren Fenerbahçe 'yi tarihinin en kötü dönemlerinden birinde yakalamaktan başka bir şey değildi.
Son gözde Luka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.