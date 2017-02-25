 Son gözde Luka – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Son gözde Luka

    Son gözde Luka

    Dursun Özbek'in gelecek sezon da devam edeceklerini açıkladığı transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

    Hırvat basını, başarılı çalıştırıcının Lokomotiva Zagreb'in 18 yaşındaki genç yıldızı Luka İvanusec'i G.Saray'a götüreceğini iddia etti. Şimdiden 2 kez milli formayı giyen İvanusec, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Bu sezon 25 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan Luka için 'Yeni Prosinecki' deniyor.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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