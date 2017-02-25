Son gözde Luka

Dursun Özbek'in gelecek sezon da devam edeceklerini açıkladığı Igor Tudor transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Hırvat basını, başarılı çalıştırıcının Lokomotiva Zagreb'in 18 yaşındaki genç yıldızı Luka İvanusec'i G.Saray'a götüreceğini iddia etti. Şimdiden 2 kez milli formayı giyen İvanusec, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Bu sezon 25 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan Luka için 'Yeni Prosinecki' deniyor.