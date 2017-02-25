Sabri: Çok acılar çektim
Beşiktaş karşısında 350. maçına çıkacak ‘Reyiz’, “Zor günler geçirdim, kadro dışı kaldım ama asla G.Saray’a zarar verecek bir şey konuşmam” dedi
Galatasaray'ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Beşiktaş karşısında 350. lig maçına çıkacak. Tecrübeli oyuncu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray formasıyla çıktığım her maç ayrı bir gurur. Çok mutluyum" derken, "Tek yürek olup Beşiktaş'ı yeneceğiz. Şampiyonluk yarışını bırakmayacağız" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı takımda iyi günlerin yanı sıra zor günler geçirdiğini de belirten 'Reyiz' şunları söyledi: "Performans olarak düştüğünüz dönemler oluyor. Bazen elinizde olmayan nedenlerle kadro dışı kalıyorsunuz. Çok acılar çektim. Galatasaray'ı o kadar çok seviyorum ki ona zarar verecek bir şey asla konuşmam. Ben zarar görürüm daha iyi."
İYİLER GÖRÜLMÜYOR
Sabri, dozunda eleştiriye açık olduğunu belirterek, "Çalıştığım tüm hocalar bana görev verdi. Bu iyi çalıştığımı gösteriyor. Kimse 15 yılda 15 kupa aldığımı dile getirmiyor. Hep kötülerde varım da şampiyonluklarda yok muyum? Eleştiriye hep açığım fakat art niyet olmamalı" dedi.
Sarı-kırmızılı takımda iyi günlerin yanı sıra zor günler geçirdiğini de belirten 'Reyiz' şunları söyledi: "Performans olarak düştüğünüz dönemler oluyor. Bazen elinizde olmayan nedenlerle kadro dışı kalıyorsunuz. Çok acılar çektim. Galatasaray'ı o kadar çok seviyorum ki ona zarar verecek bir şey asla konuşmam. Ben zarar görürüm daha iyi."
İYİLER GÖRÜLMÜYOR
Sabri, dozunda eleştiriye açık olduğunu belirterek, "Çalıştığım tüm hocalar bana görev verdi. Bu iyi çalıştığımı gösteriyor. Kimse 15 yılda 15 kupa aldığımı dile getirmiyor. Hep kötülerde varım da şampiyonluklarda yok muyum? Eleştiriye hep açığım fakat art niyet olmamalı" dedi.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
Sabri: Çok acılar çektim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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