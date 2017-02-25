Sabri: Çok acılar çektim

Beşiktaş karşısında 350. maçına çıkacak ‘Reyiz’, “Zor günler geçirdim, kadro dışı kaldım ama asla G.Saray’a zarar verecek bir şey konuşmam” dedi

Galatasaray'ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Beşiktaş karşısında 350. lig maçına çıkacak. Tecrübeli oyuncu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray formasıyla çıktığım her maç ayrı bir gurur. Çok mutluyum" derken, "Tek yürek olup Beşiktaş'ı yeneceğiz. Şampiyonluk yarışını bırakmayacağız" diye konuştu.



Sarı-kırmızılı takımda iyi günlerin yanı sıra zor günler geçirdiğini de belirten 'Reyiz' şunları söyledi: "Performans olarak düştüğünüz dönemler oluyor. Bazen elinizde olmayan nedenlerle kadro dışı kalıyorsunuz. Çok acılar çektim. Galatasaray'ı o kadar çok seviyorum ki ona zarar verecek bir şey asla konuşmam. Ben zarar görürüm daha iyi."



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Sabri, dozunda eleştiriye açık olduğunu belirterek, "Çalıştığım tüm hocalar bana görev verdi. Bu iyi çalıştığımı gösteriyor. Kimse 15 yılda 15 kupa aldığımı dile getirmiyor. Hep kötülerde varım da şampiyonluklarda yok muyum? Eleştiriye hep açığım fakat art niyet olmamalı" dedi.