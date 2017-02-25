Kilit adam Sneijder
Aslan’ın Beşiktaş derbisinde en büyük kozu Hollandalı olacak. Igor Tudor tüm oyun planını yıldız futbolcu üzerinden kuracak
Zirve yarışında Galatasaray için büyük önemi olan Beşiktaş derbisi öncesi gözler Wesley Sneijder'in üzerinde... Bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı- kırmızılılarda tüm planlar Hollandalı oyuncu üzerinden kurulacak.
Teknik direktör İgor Tudor, idmanlarda oynanan maçlarda yıldız futbolcuya joker olarak kullanıyor. Zorlu 90 dakika için yapılan son provalarda sahada özgürlük verilen Aslan'ın 10 numarası, derbide de Galatasaray'ın kilit adamlarından biri olacak.
Igor Tudor'un idmanlarda ve sonrasında da sık sık görüşme yaptığı Wesley Sneijder, genç teknik adamın derbideki en büyük kozu arasında yer alacak.
Teknik direktör İgor Tudor, idmanlarda oynanan maçlarda yıldız futbolcuya joker olarak kullanıyor. Zorlu 90 dakika için yapılan son provalarda sahada özgürlük verilen Aslan'ın 10 numarası, derbide de Galatasaray'ın kilit adamlarından biri olacak.
Igor Tudor'un idmanlarda ve sonrasında da sık sık görüşme yaptığı Wesley Sneijder, genç teknik adamın derbideki en büyük kozu arasında yer alacak.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor takım otobüsüne taraftar saldırısı
Toplam 5
Yorum
canFB sahaya atliyani gidip karakoldan alirsan sonra bunlar gelir senin agzini burnunu dagitirlar boyle
- Satışları oylanacak
Toplam 1
Yorum
FB77 İkisi de satılmalı. Hem kaynak oluşur hem de kulüpten 2 gereksiz futbolcu temizlenmiş olur.
- Savunma sayesinde
Toplam 1
Yorum
FB77 Krasnodar 'a turu getiren Fenerbahçe 'yi tarihinin en kötü dönemlerinden birinde yakalamaktan başka bir şey değildi.
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