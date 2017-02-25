Kilit adam Sneijder

Aslan’ın Beşiktaş derbisinde en büyük kozu Hollandalı olacak. Igor Tudor tüm oyun planını yıldız futbolcu üzerinden kuracak

Zirve yarışında Galatasaray için büyük önemi olan Beşiktaş derbisi öncesi gözler Wesley Sneijder'in üzerinde... Bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı- kırmızılılarda tüm planlar Hollandalı oyuncu üzerinden kurulacak.



Teknik direktör İgor Tudor, idmanlarda oynanan maçlarda yıldız futbolcuya joker olarak kullanıyor. Zorlu 90 dakika için yapılan son provalarda sahada özgürlük verilen Aslan'ın 10 numarası, derbide de Galatasaray'ın kilit adamlarından biri olacak.



Igor Tudor'un idmanlarda ve sonrasında da sık sık görüşme yaptığı Wesley Sneijder, genç teknik adamın derbideki en büyük kozu arasında yer alacak.