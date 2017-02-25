 İlk 15 ile son çeyrekte atıyor – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    İlk 15 ile son çeyrekte atıyor

    İlk 15 ile son çeyrekte atıyor
    BEŞİKTAŞ'A bilenen Galatasaray bu sezon ligde gollerinin çoğunu maçların ilk ve son 15 dakikalarında attı. Sarı-kırmızılılar bu periyotlarda 8'er kez (toplam 16 gol) fileleri havalandırdı. Cimbom kalesinde en çok golü ise 6 golle 31 ile 45. dakikalar arasında görürken, kaybolan süreler oynanırken hiç gol yemedi.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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