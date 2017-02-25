İlk 15 ile son çeyrekte atıyor

BEŞİKTAŞ'A bilenen Galatasaray bu sezon ligde gollerinin çoğunu maçların ilk ve son 15 dakikalarında attı. Sarı-kırmızılılar bu periyotlarda 8'er kez (toplam 16 gol) fileleri havalandırdı. Cimbom kalesinde en çok golü ise 6 golle 31 ile 45. dakikalar arasında görürken, kaybolan süreler oynanırken hiç gol yemedi.