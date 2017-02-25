İlk 15 ile son çeyrekte atıyor
BEŞİKTAŞ'A bilenen Galatasaray bu sezon ligde gollerinin çoğunu maçların ilk ve son 15 dakikalarında attı. Sarı-kırmızılılar bu periyotlarda 8'er kez (toplam 16 gol) fileleri havalandırdı. Cimbom kalesinde en çok golü ise 6 golle 31 ile 45. dakikalar arasında görürken, kaybolan süreler oynanırken hiç gol yemedi.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
İlk 15 ile son çeyrekte atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.