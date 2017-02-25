 Efsaneden mesaj var – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Efsaneden mesaj var

    Efsaneden mesaj var
    G.Saray'ın efsane kalecisi , Beşiktaş maçında rekorunu egale edecek 'ya vereceği plaket için bugün İstanbul'a gelecek. 118. kez Aslan'ın kalesini koruyacak Uruguaylı'nın başarılı olduğunu söyleyen Simovic, "Onun rekorunu da biri kıracaktır" dedi.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:34
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