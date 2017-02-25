Cevap bekliyoruz!
Üç sıkıntılarını da 2-3 kez dile getirdiklerini belirten G.Saray Başkanı, “TFF’den beklentimiz bir açıklama gelmesi. Cevap yoksa, o zaman senaryolar üremeye başlıyor” dedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisi öncesi beIN Sports'a konuştu. Özbek, Beşiktaş'ı tur atladığı için tebrik ederken, derbinin pazartesi oynanması konusunda ise hala TFF'den yanıt alamadıklarını belirterek, "TFF'nin uygulamaları var; çarşamba Şampiyonlar Ligi maçı oynamışsan cumartesi oynuyorsun. Avrupa Ligi'nde oynuyorsan, maçını pazar oynuyorsun. Beşiktaş'ın geçen hafta maçı pazardı, F.Bahçe de Krasnodar'dan gelip pazar oynadı. Bu hafta neden pazartesi oynuyoruz? Maksadımız dinlenme değil. Ben isterdim ki bir hafta dinlensin" diye konuştu.
4 MAÇIMIZI HAKEM HATALARI BELİRLEDİ
Galatasaray'ın son 4 maçının neticesini hakem hatalarının belirlediğini de savunan Özbek, "Hakem hataları hep oluyor. Bu işin içindeysek kabul etmek durumundayız. Ancak Başakşehir maçıyla başlayan bir gelişme var. Oradaki hakemin kararları uzun süre tartışıldı. Karabük'e gittik. Oradaki olaylar, penaltının verilişi. Buraya geldik, Kayseri maçında verilmeyen golümüz. Rize'deki ofsayt... 2-3 kez bunu dile getirdim. Bu kadar sorun varsa bir açıklama gelmesi lazım. Cevap yoksa, o zaman senaryolar üremeye başlıyor" yorumunda bulundu.
FELİPE MELO AYNI SEBEPLE CEZA ALDI
DURSUN Özbek, Fenerbahçeli Volkan Demirel'i de şikayet ettiklerini ancak hala bir yanıt gelmediğini belirterek şunları söyledi: Bir basketbol maçında Fenerbahçeli iki futbolcu Galatasaray aleyhine tezahürat yaptı. Federasyona yazı yazdık. Yakışmadı, bunlar futbolcu, ne düşünüyorsunuz diye. Yazılı başvurduk, cevap yok. Bizim futbolcumuz da zamanında bunu yapmıştı (Melo) ceza almıştı. 10 gün sonra 2. mektubu gönderdik. Hala cevap alamadık. Buna cevap vermemek en kötüsü. Peşi sıra gelen bu olaylar işin kırılma noktasını oluşturuyor.
'BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ'
Derbiyi kazanacaklarını belirten Özbek, 7 puan farkın önemli olmadığını savundu: "Beşiktaş'ın performansı iyi ama biz bundan önce de benzer durumları gördük. 13 hafta kalmışken bugünkü puan farklarıyla konuşmak yanlıştır. Çünkü 2-3 maçta ters yüz olduğunu görmek mümkün."
HER ŞARTTA TUDOR'LA DEVAM
Igor Tudor'la Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda yollarını ayıracakları iddiasını yalanlayan Özbek, "Hocamızın hırsını tarif edemem. Tudor'un gelişi takımda hissediliyor. Sonuçlar ne olursa olsun gelecek sezon da Igor Tudor'la devam edeceğiz. Bu bilinmeli" dedi.
'40 BİN TARAFTAR KESİN'
Beşiktaş maçında Türk Telekom Arena'nın dolmasını beklediğini kaydeden Özbek, bu konuda da şöyle konuştu: "40 binin üzerinde seyirci bekliyoruz. Şu an kombinelerle birlikte 35 bin civarında bilet satıldı." 100 ile 600 lira arasında değişen biletlerin satışı halen devam ediyor.
4 MAÇIMIZI HAKEM HATALARI BELİRLEDİ
Galatasaray'ın son 4 maçının neticesini hakem hatalarının belirlediğini de savunan Özbek, "Hakem hataları hep oluyor. Bu işin içindeysek kabul etmek durumundayız. Ancak Başakşehir maçıyla başlayan bir gelişme var. Oradaki hakemin kararları uzun süre tartışıldı. Karabük'e gittik. Oradaki olaylar, penaltının verilişi. Buraya geldik, Kayseri maçında verilmeyen golümüz. Rize'deki ofsayt... 2-3 kez bunu dile getirdim. Bu kadar sorun varsa bir açıklama gelmesi lazım. Cevap yoksa, o zaman senaryolar üremeye başlıyor" yorumunda bulundu.
FELİPE MELO AYNI SEBEPLE CEZA ALDI
DURSUN Özbek, Fenerbahçeli Volkan Demirel'i de şikayet ettiklerini ancak hala bir yanıt gelmediğini belirterek şunları söyledi: Bir basketbol maçında Fenerbahçeli iki futbolcu Galatasaray aleyhine tezahürat yaptı. Federasyona yazı yazdık. Yakışmadı, bunlar futbolcu, ne düşünüyorsunuz diye. Yazılı başvurduk, cevap yok. Bizim futbolcumuz da zamanında bunu yapmıştı (Melo) ceza almıştı. 10 gün sonra 2. mektubu gönderdik. Hala cevap alamadık. Buna cevap vermemek en kötüsü. Peşi sıra gelen bu olaylar işin kırılma noktasını oluşturuyor.
'BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ'
Derbiyi kazanacaklarını belirten Özbek, 7 puan farkın önemli olmadığını savundu: "Beşiktaş'ın performansı iyi ama biz bundan önce de benzer durumları gördük. 13 hafta kalmışken bugünkü puan farklarıyla konuşmak yanlıştır. Çünkü 2-3 maçta ters yüz olduğunu görmek mümkün."
HER ŞARTTA TUDOR'LA DEVAM
Igor Tudor'la Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda yollarını ayıracakları iddiasını yalanlayan Özbek, "Hocamızın hırsını tarif edemem. Tudor'un gelişi takımda hissediliyor. Sonuçlar ne olursa olsun gelecek sezon da Igor Tudor'la devam edeceğiz. Bu bilinmeli" dedi.
'40 BİN TARAFTAR KESİN'
Beşiktaş maçında Türk Telekom Arena'nın dolmasını beklediğini kaydeden Özbek, bu konuda da şöyle konuştu: "40 binin üzerinde seyirci bekliyoruz. Şu an kombinelerle birlikte 35 bin civarında bilet satıldı." 100 ile 600 lira arasında değişen biletlerin satışı halen devam ediyor.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
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İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
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cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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