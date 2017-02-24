 Rekortmen Sneijder! – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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HEPSİ
    24 Şubat 2017, Cuma
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    Rekortmen !

    Rekortmen Sneijder!

    'ın Hollandalı yıldızı , yeni bir rekora koşuyor.

    Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu, milli takım formasını 130 kez giyerek 'en çok forma giyen oyuncu' unvanını elinde bulunduran kaleci Van Der Sar'ı yakalamak üzere. , Mart'taki Bulgaristan ve İtalya maçlarından sonra, Mayıs'taki Fas ve Haziran'daki Lüksemburg maçlarında oynarsa; Van Der Sar'ın rekorunu egale etmiş olacak.

    UTRECHT DHSC'YE DESTEK
    Hollanda'nın Fox Sports kanalı, ülkesinin en çok oy alan amatör takımının maçını canlı yayınlayarak bu takıma katkı sağlama kararı aldı. Bunun üzerine G.Saraylı yıldız Wesley Sneijder de, daha önce formasını giydiği Utrecht'in DHSC takımı için oy kullanırken, kendisini sevenlerin de oy kullanmasını istedi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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