Rekortmen Sneijder!
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, yeni bir rekora koşuyor.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu, Hollanda milli takım formasını 130 kez giyerek 'en çok forma giyen oyuncu' unvanını elinde bulunduran kaleci Van Der Sar'ı yakalamak üzere. Sneijder, Mart'taki Bulgaristan ve İtalya maçlarından sonra, Mayıs'taki Fas ve Haziran'daki Lüksemburg maçlarında oynarsa; Van Der Sar'ın rekorunu egale etmiş olacak.
UTRECHT DHSC'YE DESTEK
Hollanda'nın Fox Sports kanalı, ülkesinin en çok oy alan amatör takımının maçını canlı yayınlayarak bu takıma katkı sağlama kararı aldı. Bunun üzerine G.Saraylı yıldız Wesley Sneijder de, daha önce formasını giydiği Utrecht'in DHSC takımı için oy kullanırken, kendisini sevenlerin de oy kullanmasını istedi.
UTRECHT DHSC'YE DESTEK
Hollanda'nın Fox Sports kanalı, ülkesinin en çok oy alan amatör takımının maçını canlı yayınlayarak bu takıma katkı sağlama kararı aldı. Bunun üzerine G.Saraylı yıldız Wesley Sneijder de, daha önce formasını giydiği Utrecht'in DHSC takımı için oy kullanırken, kendisini sevenlerin de oy kullanmasını istedi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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