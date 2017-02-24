 Podolski G.Saray’ın en iyi pasörü – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Podolski G.Saray’ın en iyi pasörü

    Podolski G.Saray’ın en iyi pasörü
    Sezon sonunda 'Gidecek mi, kalacak mı?' tartışmaları arasında gollerini sıralayan sarı-kırmızılıların Alman forveti Lukas Podolski, pas istatistikleri ile öne çıkıyor. Başarılı oyuncu, yüzde 83.3'le rakip yarı sahada en fazla isabetli pas yapan oyuncu konumunda bulunuyor. Lukas Podolski ayrıca forvet hattı olarak kabul edilen 3'üncü bölgede de yine %75'lik pas oranıyla en iyi yüzdeyi yakalayan isim oldu.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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