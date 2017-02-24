Podolski G.Saray’ın en iyi pasörü
Sezon sonunda 'Gidecek mi, kalacak mı?' tartışmaları arasında gollerini sıralayan sarı-kırmızılıların Alman forveti Lukas Podolski, pas istatistikleri ile öne çıkıyor. Başarılı oyuncu, yüzde 83.3'le rakip yarı sahada en fazla isabetli pas yapan oyuncu konumunda bulunuyor. Lukas Podolski ayrıca forvet hattı olarak kabul edilen 3'üncü bölgede de yine %75'lik pas oranıyla en iyi yüzdeyi yakalayan isim oldu.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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