Personel maaşları çarşamba ödendi
G.Saray kulübünde personel maaşları çarşamba günü ödendi. Sarı kırmızılılarda, Florya-Riva projesi adına gelen ilk 342 milyon TL'lik ödemenin 327 milyon TL'si banka borçları, 15 milyon TL'lik kısmı ise Galatasaraylı futbolculara yatırılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpte personelin Şubat ayı maaşlarının 21 Şubat Çarşamba günü hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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