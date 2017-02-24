 Personel maaşları çarşamba ödendi – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Personel maaşları çarşamba ödendi

    Personel maaşları çarşamba ödendi
    G.Saray kulübünde personel maaşları çarşamba günü ödendi. Sarı kırmızılılarda, Florya-Riva projesi adına gelen ilk 342 milyon TL'lik ödemenin 327 milyon TL'si banka borçları, 15 milyon TL'lik kısmı ise Galatasaraylı futbolculara yatırılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpte personelin Şubat ayı maaşlarının 21 Şubat Çarşamba günü hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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