Personel maaşları çarşamba ödendi

G.Saray kulübünde personel maaşları çarşamba günü ödendi. Sarı kırmızılılarda, Florya-Riva projesi adına gelen ilk 342 milyon TL'lik ödemenin 327 milyon TL'si banka borçları, 15 milyon TL'lik kısmı ise Galatasaraylı futbolculara yatırılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpte personelin Şubat ayı maaşlarının 21 Şubat Çarşamba günü hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.