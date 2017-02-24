Melo’nun kaşı patladı
Brezilya'nın Palmeiras takımında oynayan G.Saray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun bu hafta oynanan Corinthians maçında kaşı açıldı. Brezilyalı futbolcu, hava topuna çıktığı sırada takım arkadaşı Mina ile çarpıştı. Aldığı darbe ile kaşı açılan Melo karşılaşmaya devam etti. Kaşına atılan 13 dikiş sonrası görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Melo, "Sahada her an her şey olabilir" yorumunu yaptı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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