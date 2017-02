Melo’nun kaşı patladı

Brezilya'nın Palmeiras takımında oynayan G.Saray'ın eski futbolcusu Felipe Melo 'nun bu hafta oynanan Corinthians maçında kaşı açıldı. Brezilyalı futbolcu, hava topuna çıktığı sırada takım arkadaşı Mina ile çarpıştı. Aldığı darbe ile kaşı açılan Melo karşılaşmaya devam etti. Kaşına atılan 13 dikiş sonrası görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Melo, "Sahada her an her şey olabilir" yorumunu yaptı.