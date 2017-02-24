 Melo’nun kaşı patladı – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Melo’nun kaşı patladı

    Melo’nun kaşı patladı
    Brezilya'nın takımında oynayan G.Saray'ın eski futbolcusu 'nun bu hafta oynanan maçında kaşı açıldı. Brezilyalı futbolcu, hava topuna çıktığı sırada takım arkadaşı Mina ile çarpıştı. Aldığı darbe ile kaşı açılan Melo karşılaşmaya devam etti. Kaşına atılan 13 dikiş sonrası görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Melo, "Sahada her an her şey olabilir" yorumunu yaptı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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