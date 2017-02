“G.Saraylı olmanın gururunu taşıyorum”

Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, "Galatasaray'da olmaktan her zaman gurur duydum ve duymaya devam edeceğim. Galatasaray demek benim için oksijen, ekmek, su gibi bir şey" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı sağ beki Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in 21. haftasında TT Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'da Beşiktaş maçıyla 350. maçına çıkacak olan Sarıoğlu, bunun tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, "14-15 senenin ardından 350. lig maçı Beşiktaş karşılaşması ile olacak. Her maçın benim için ayrı bir yeri ve güzelliği var. Galatasaray forması altında çıktığım her maç ayrı bir gurur. Bu nedenle de çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"Herkese hayalindeki formayı giymek nasip olmuyor"

Florya'nın kapısından girdiği ilk günü hiç unutamadığını söyleyen Sarıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"O dönem amatör bir takımda oynuyordum. Galatasaray ile hazırlık maçına gelmiştik. O zaman altyapının başında rahmetli Salih Bulgurlu vardı. Kendisini bir kez daha anıyorum. Bende çok emeği vardır. Hazırlık maçında iyi bir performans göstermiştim. Maçtan sonra yanına çağırıp 'Bizle çalışmanı istiyorum sen de ister misin?' diye sordu. O an dünyanın en mutlu insanı bendim. Seve seve oynayacağımı ifade ettim. 1996'dan beri Galatasaray forması giymeye başladım. Minik takımdan başlayıp altyapıda tüm kategorilerden sonra A takıma yükseldim. Burada da 15. senemi doldurdum. Bu bana tarif edilmeyecek bir mutluluk veriyor. Herkese hayali olan formayı giymek nasip olmuyor. Bu fırsat bana geldi. Sırtıma geçirdiğim bu formayı uzun yıllar taşıdım ve taşımaya devam ediyorum."



"Altı şampiyonluk yaşadım"

Hayalin hep Galatasaray'da şampiyon yaşamak olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, "Çok çalıştım; Allah da bana yardım etti. Hocalarım da sağ olsun altyapıdan itibaren destek oldular. 3. yıldızı taktığımız sezonun tamamında A takım ile beraberdim. Maçlarda olmasam bile antrenmanlarda takımla beraberdim. Ali Sami Yen'de oynadığımız karşılaşmalara beraber gidiyordum. Ağabeylerimle beraber o heyecanı ve mutluluğu yaşadım. O sezon ile ben de daha da şevklendim. Takımın bir parçası olup şampiyonluklar kazanma hayaliyle bugünlere geldim. Allah'a şükürler olsun 3. yıldız sezonu ile birlikte altı şampiyonluk yaşadım. Benim için mutluluk verici" diye konuştu.



"Çok değerli isimlerle çalıştım"

Sarı-kırmızılıların UEFA Kupası'nı aldığı dönemde altyapıda oynadığını vurgulayan milli futbolcu, "Gelişimimde yurt dışı maçlar ve milli düzeydeki bu karşılaşmalar büyük tecrübe kazandırdı. Fatih Terim bu kadar milli maça gittiğimi duyunca beni soruşturmuş. Tabii UEFA Kupası dönemi çok yoğun ve heyecan içinde geçiyordu. Bu nedenle kendisi ile çalışma fırsatı bulamamıştım. Kendisinden sonra Lucescu göreve geldi. Altyapıdan aldığı raporlar sonrası bana 'Bizimle beraber olmanı istiyorum. Takımla çalışıp tecrübe kazanmanı istiyorum' dedi. Sağ olsun beni çok mutlu etti. Genç oyunculara çok değer veriyordu. Beni özel olarak yanına çağırıp konuşuyor, uyarılarda bulunuyordu. Daha iyi olmam için destek oluyordu. Uzun yıllardır A takımda olduğum için pek çok hoca ile çalıştım. Hepsinden bir şeyler kendime kattığıma inanıyorum. Hepsi birbirinden değerli insanlar" dedi.



"Galatasaray benim evim"

Galatasaray forması ile 21. yılında olduğunu vurgulayan Sarıoğlu, "Her zaman güzel geçmiyor. Bazen kötü dönemleriniz oluyor. Performans olarak düştüğünüz anlar oluyor. Bazen sizin elinizde olmayan sebeplerden kadro dışı kalabiliyorsunuz. Çok acılar çektim. Hem aileden hem de Galatasaray altyapısından aldığım terbiye bana şunu gösterdi; ben Galatasaray'ı o kadar çok seviyorum ki Galatasaray'a zarar verecek hiçbir demeçte bulunmam. Hiçbir yanlış harekette bulunmam. Galatasaray'a zarar verecek bir aksiyon içinde olmam. Kulüp ben konuşunca zarar görecekse hiç konuşmam ben zarar görürüm daha iyi... Beni ben yapan Galatasaray Camiası... Hiçbir zaman yanlış yapmam" dedi.



"Bu camianın parçası olmaktan çok mutluyum"

Sabri Sarıoğlu, 2011-2012 sezonun özel bir sezon olduğunu söyleyerek, "Sene boyunca liderliği elimizde tuttuk. Puan farkını da açtık. Türkiye futbol tarihinin bir ilk olarak Süper Final diye bir statü oldu. 9 puan fark, 5 puana düşmüştü. Hiçbir zaman pes etmeden mücadelemize devam ettik. Son maça kaldı. Kadıköy'de inanılmaz bir atmosfer vardır. Biz de çok iyi bir takımdık. Sezon boyunca hak ettiğimize inanıyorduk. Kadıköy'de şampiyonluk için sahaya çıkıp iyi mücadele ederek buna ulaştık. Benim için inanılmaz mutluluk vericiydi. Ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluk kupası kaldırmak bir daha denk gelmeyecek bir olay. Bunu da biz yaşadığımız için ayrı bir mutluluk yaşadık. Bakarsanız Türk futbol tarihinde ilkleri hep biz gerçekleştirdik. UEFA Kupası, Süper Kupa, dört sene üst üste şampiyonluk, ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmak... Böyle büyük ve başarılı Galatasaray Camiası'nın parçası olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"Art niyetli eleştirilere katılmıyorum"

Kendi hakkında söylenen eleştiriler hakkında da açıklamalarda bulunan Sarıoğlu, "Polemiklere girmiyorum. Çalıştığım çok değerli isimler var. Hemen hemen hepsinde de forma şansı buldum. Bu benim iyi çalıştığımı ve performans gösterdiğim anlamına geliyor. Kimse 15 yılda 15 kupa aldığımı dile getirmiyor. Mevcut kadroda en çok şampiyonluk kazanan oyuncuyum. Hep kötülerde ben varım da şampiyonluklarda ben yok muyum? Her türlü eleştiriye açığım. Fakat bunun da bir dozu var ve saygı-sevgi çerçevesinde olması gerekiyor. Art niyetli olunca buna katılmıyorum" dedi.



"Gurur duyuyorum"

"Galatasaray forması ile geçirdiğim her gün benim için en mutlu an" diye konuşan Sarıoğlu, "Tek tek ayırt edemem. Her maçın, her anın ayrı bir yeri var. Sadece başarılar değil, kötü sezonlar olsun, performans olarak iyi olmadığım sezonlar olsun... Onlarda bile Galatasaray'da olmaktan gururlu oldum. Galatasaray'da olmaktan her zaman gurur duydum ve duymaya devam edeceğim. Galatasaray demek benim için oksijen, ekmek, su gibi bir şey. Bir ihtiyaç... Galatasaray olmayan bir hayat hiç düşünmedim. Bu bağlılık çocukluğumdan beri devam ediyor. Ölene kadar da devam edecek. Bu camianın içinde olmaktan gururluyum ve mutluyum" şeklinde konuştu.



"Tek yürek olup, Beşiktaş'ı yeneceğiz"

Takımda yaşanan teknik direktör değişikliğini hatırlatan sarı-kırmızılı futbolcu, şunları söyledi:

"Geçen hafta yönetim kurulunun kararı doğrultusunda hoca değişikliğine gidildi. Yeni hocamızla ilk maçımıza Rize karşısında çıktık. İlk yarısını çok iyi oynadık. İstemediğimiz bir puan kaybettik. Beşiktaş puan olarak önde ve lider durumda. Biz şampiyonluk yarışını hiçbir zaman bırakmayacağız. Bunun için de kendi sahamızda seyircimizle bu maçı kazanmak istiyoruz. Şu an her şey iyi gidiyoruz. Hocamızın verdiği görevleri antrenmanlarda çalışıyoruz. Bizim için önemli bir maç. Puan farkını azaltıp liderlik için Beşiktaş'ı yakalamamız lazım. Antrenmanda yaptığımız tempolu çalışmaları hocamız kime görev verirse sahada en iyi şekilde sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bize büyük destek vereceğine inanıyoruz. Onların yardımlarıyla bu maçı kazanacağız. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hepimiz tek yürek olup Beşiktaş maçında galibiyet alacağız."