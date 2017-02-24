G.Saray demek şampiyonluk demek
Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, “G.Saray’da oynuyorsanız şampiyon olmalısınız. Tudor’la birlikte pek çok şeyi başarabiliriz” diye konuştu.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Yunanistan'ın PAOK takımından renklerine kattığı Rodrigues, Beşiktaş derbisi için iddialı konuştu. Rodrigues, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş derbisinin kendileri için önemine dikkati çekerek, "Derbinin ne anlama geldiğini biliyorum. Rotterdam'da büyürken çevremizde çok fazla Türk vardı. G.Saray ile F.Bahçe oynadığında insanlar dışarıya çıkıp gürültü yapmaya başlıyordu, bununla büyüdüm. Pazartesi günü güzel bir maç olacak. Stadın dolu olmasını bekliyorum. Bizim için önemli olan 3 puan" dedi.
TUDOR'LA ÇALIŞMIŞTIM
Bulunduğu noktayı tecrübelerine bağlayan 26 yaşındaki Rodrigues, "Şimdi Türkiye'deyim. İşler daha farklı çünkü G.Saray'da oynuyorum, demek ki şampiyon olmalıyız. Büyük isimlerle, kaliteli oyuncularla beraber sahaya çıkıyorsunuz. Umarım şampiyon olup pek çok gol atarız" diye konuştu. Daha önce PAOK'ta birlikte çalıştığı teknik direktör Tudor'un G.Saray'ın başına geçmesine değinen Rodrigues, şunları aktardı: "PAOK'ta Tudor ile beraber çalıştım. Çok güzel bir tecrübeydi. Oyuncularından çok şey bekleyen ve çok çalışan bir teknik direktör. Daha büyük bir teknik direktör olmak için aç durumda, çünkü aktif futbol yaşamında büyük bir oyuncuydu. G.Saray için iyi olacak, çok çalışacağız. Onunla birlikte G.Saray pek çok şeyi başaracaktır."
ZAYIF YANLARIMI BİLİYORUM
Garry Rodrigues, G.Saray formasıyla kendisini ispatlayacağına inandığını söyledi. Kendisini daha da geliştirebilmek için geldiğini anlatan Rodrigues, "Herkese Rodrigues'in nasıl bir oyuncu olduğunu göstermek istiyorum. Zayıf yanlarım olduğunu biliyorum. Günlük olarak daha iyiye gitmek için elimden gelen her şeyi veriyorum. Bende daha fazlası olduğunu insanlara göstereceğim" ifadesini kullandı.
ARKADAŞ OLDUM!
Hollanda vatandaşı olan Rodrigues, ülkesinin yıldız isimleri Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'la birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rodrigues, "Çok büyük isimler ve harika oyuncular. Burada olmaları benim için çok önemli. Şimdi onlarla beraber oynuyoruz. Bu harika, şimdi onlarla arkadaş oldum" diye konuştu.
TUDOR'LA ÇALIŞMIŞTIM
Bulunduğu noktayı tecrübelerine bağlayan 26 yaşındaki Rodrigues, "Şimdi Türkiye'deyim. İşler daha farklı çünkü G.Saray'da oynuyorum, demek ki şampiyon olmalıyız. Büyük isimlerle, kaliteli oyuncularla beraber sahaya çıkıyorsunuz. Umarım şampiyon olup pek çok gol atarız" diye konuştu. Daha önce PAOK'ta birlikte çalıştığı teknik direktör Tudor'un G.Saray'ın başına geçmesine değinen Rodrigues, şunları aktardı: "PAOK'ta Tudor ile beraber çalıştım. Çok güzel bir tecrübeydi. Oyuncularından çok şey bekleyen ve çok çalışan bir teknik direktör. Daha büyük bir teknik direktör olmak için aç durumda, çünkü aktif futbol yaşamında büyük bir oyuncuydu. G.Saray için iyi olacak, çok çalışacağız. Onunla birlikte G.Saray pek çok şeyi başaracaktır."
ZAYIF YANLARIMI BİLİYORUM
Garry Rodrigues, G.Saray formasıyla kendisini ispatlayacağına inandığını söyledi. Kendisini daha da geliştirebilmek için geldiğini anlatan Rodrigues, "Herkese Rodrigues'in nasıl bir oyuncu olduğunu göstermek istiyorum. Zayıf yanlarım olduğunu biliyorum. Günlük olarak daha iyiye gitmek için elimden gelen her şeyi veriyorum. Bende daha fazlası olduğunu insanlara göstereceğim" ifadesini kullandı.
ARKADAŞ OLDUM!
Hollanda vatandaşı olan Rodrigues, ülkesinin yıldız isimleri Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'la birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rodrigues, "Çok büyük isimler ve harika oyuncular. Burada olmaları benim için çok önemli. Şimdi onlarla beraber oynuyoruz. Bu harika, şimdi onlarla arkadaş oldum" diye konuştu.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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