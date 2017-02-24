 Enes Ünal’ın kardeşi Galatasaray'da – Fotomaç – 24 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Enes Ünal’ın kardeşi Galatasaray'da

    Enes Ünal’ın kardeşi Galatasaray'da

    Galatasaray, Hollanda’nın Twente takımında forma giyen milli futbolcu Enes Ünal’ın kardeşi 15 yaşındaki Hasan Basri Ünal’ı renklerine bağladı.

    Sarı-kırmızılılar, altyapı transferlerini de sürdürüyor. Galatasaray, Bursaspor altyapısında yetişen 15 yaşındaki Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı. Hollanda'da Twente takımında forma giyen Enes Ünal'ın kardeşi olan Hasan Basri, Bursaspor'un altyapısından ayrıldıktan sonra eğitimi için İngiltere'ye gitmişti.

    Galatasaray'ın Hasan Basri Ünal'ın lisansını çıkardığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer aldı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Enes Ünal’ın kardeşi Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.