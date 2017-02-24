Enes Ünal’ın kardeşi Galatasaray'da
Galatasaray, Hollanda’nın Twente takımında forma giyen milli futbolcu Enes Ünal’ın kardeşi 15 yaşındaki Hasan Basri Ünal’ı renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, altyapı transferlerini de sürdürüyor. Galatasaray, Bursaspor altyapısında yetişen 15 yaşındaki Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı. Hollanda'da Twente takımında forma giyen Enes Ünal'ın kardeşi olan Hasan Basri, Bursaspor'un altyapısından ayrıldıktan sonra eğitimi için İngiltere'ye gitmişti.
Galatasaray'ın Hasan Basri Ünal'ın lisansını çıkardığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer aldı.
Galatasaray'ın Hasan Basri Ünal'ın lisansını çıkardığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer aldı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Para cezası yolda
Toplam 6
Yorum
yonetim istifa ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 38
Yorum
Erman Yılmaz Vural da olsa karışacaklar işine, bizim kulüplerde standart uygulama
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 38
Yorum
Murad Aziz Yıldırım istifa......adam Haklısın!!!!
Enes Ünal’ın kardeşi Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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