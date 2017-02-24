Duygun Yarsuvat'tan Tudor eleştirisi
Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, "Igor Tudor'un geliş şeklini Galatasaray kültürüne yakıştıramıyorum. Sanki komşu kızını ayartmış gibi. Ayıp" dedi.
"Tudor'un geliş şekli ayıp"
Hamza Hamzaoğlu'nun gönderilişiyle çöküşün başladığını ifade eden Yarsuvat, "Benim dönemimde Prandelli'yi değiştirmek zorunda kaldık. İlk başta devam etme niyetindeydik ama futbol anlayışları tutmadı. Avrupa'dan elendikten sonra Hamza Hoca'yı getirdik. Çok da başarılı oldu. 3 kupa aldı. Yönetimin hatası onu göndermekti. Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin ardından her şey çorap söküğü gibi gelişti. Çözüldük resmen. Denizli tercihi de kötüydü. Mustafa Denizli zaten soğuk havalı deplasmanlara gidemezdi. Yaşı ortada. Ayakta durup maç izleyemezdi. Kulüpte hala Hamza Hoca'nın alacağı var. Duruyor. Denizli'ye 1.6 milyon verildi. Sonra Riekerink'i getirdiler. Riekerink'i bey ilan ettiler. Ama her şeye rağmen şu aşamada gönderilmesi hataydı. Igor Tudor'un geliş şeklini Galatasaray kültürüne yakıştıramıyorum. Sanki komşu kızını ayartmış gibi. Ayıp" ifadelerini kullandı.
"Benim dönemimi siz değerlendirin"
Kendi döneminde 3 kupa ve 1 yıldız kazanıldığına değinen Duygun Yarsuvat, "Her işi tadında bırakırım. En iyi şekilde yaparım. İdarecilik demek ilişki kurmak demektir. Çok iyi ilişki kurarım. Eski sporcuları neden yönetici yapmadın diyorlar. Tamam topa vurmayı biliyor olabilirler ama yöneticilik başka bir şey. Yumurtanın taze olmasını bilmek için tavuk olmaya gerek yok. Benim her dediğimin tersini yapıyor bu yönetim. Bunu anlayamıyorum. Bir iki kere bilgi verdiler bana o kadar. Fenerbahçe'nin bu kumpas davasından sonra TFF' ye bir tazminat davası açabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a başkanlık için adaylığım yok. Benim böyle bir niyetim yok ama Galatasaray için fikirlerimi daima söylerim Ben 3 kupa, 1 de yıldız bıraktım. Benim dönemimi siz değerlendirin" açıklamasını yaptı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:34
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 27
Yorum
PROFESYONEL DEĞİLİZ FENERLİLİK DEĞİL..PROFESYONELLİK GETİRİLMELİ KULÜBE..RUH MUH HİKAYE..BU ZAMANIN FUTBOLU ÇOK FARKLI..ÇAĞIN GERİSİN DE YÖNETİM.
- Seyirci 35 bine ulaştı
Toplam 14
Yorum
BJK__ Geçmişe mazi derler.Devir BEŞİKTAŞ devri zamanla herşey ortaya çıkıcak.Sadece bekle ve gör seyret.Parazit yapma.Emeğe Saygı duy.Objektif ol.
- ''Advocaat’ın son işi''
Toplam 2
Yorum
RIDVAN FUTBOLCULAR BİRAZ ADAM GİBİ OYNASA ELİYORDUK BU TAKIMI BÜTÜN SUÇ YÖNETİMİN AZ KARIŞSINLAR HOCANIN İŞİNE KADRO DIŞI KALAN ADAM EN ÖNMLİ MAÇTA
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