Dursun Özbek: Volkan Demirel'i şikayet ettik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de bu hafta TT Arena'da karşılaşacakları Beşiktaş'ı yeneceklerini belirterek, "Beşiktaş da Galatasaray da Türkiye'ye mal olmuş bir spor kulübü. Beşiktaş her zaman Türkiye için önemli bir kulüp olmuştur" dedi. Özbek ayrıca Fenerbahçe’nin basketbol maçında yaptığı tezahüratlardan dolayı sarı-lacivertli takımın kaleci Volkan Demirel’i de TFF’ye şikayet ettiklerini belirtti.

Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ı Son 16'ya kaldığı için Beşiktaş'ı tebrik eden Başkan Özbek, "Hepimiz gurur duyduk. Şansları bol olsun. Federasyon bizim federasyonumuz. Biz seçtik. Dolayısıyla aramızda soğuk rüzgar gibi bir sıkıntımız yok. Profesyonel anlamda çok büyük bütçelerle yönetilen kulüpler var. Camialar çok büyük. Galatasaray deyince sadece yönetim kurulu, genel kurul diye düşünmemek lazım. 30 milyondan fazla taraftarı olan bir kulüp. Federasyon ile girdiğimiz diyalog, zaten Türkiye'nin futbol gündeminde olan hakem hataları. Bunları hep dile getirdik. Federasyon bizim rakibimiz değil. Biz her şeyin daha düzgün yürümesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Galatasaray'ın son 4 maçında hakem hatası var"

Galatasaray'ın son 4 maçındaki hakem hatalarının tespit edildiğini belirten Özbek, "Hakem hataları tamir edilemez boyuta geliyor diye söylüyoruz. Federasyonun bunlara cevap vermemesi.... En kötü yanı bu. Ben bunları Galatasaray olarak söylüyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almaları, bizle konuşmaları lazım. 2-3 kez bunu dile getirdim. Cevap yoksa, açıklama yoksa, o zaman senaryolar üremeye başlıyor. İnsanlar üretmeye başlıyorlar. Federasyonun buna müsaade etmemesi lazım" diye konuştu.



"Federasyon, senaryoların yazılmasına müsaade etmemeli"

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyen Özbek, "Normalde bu maçın hafta sonu oynanması yararlıdır. Federasyonun uygulamaları var burada, onlara bakıyorum. Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçı oynamışsan genellikle cumartesi oynuyorsun. UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyorsan, maçını Pazar oynuyorsun. Beşiktaş'ın geçen hafta oynadığı maçı pazar günüydü. Fenerbahçe Krasnodar'dan gelip pazar günü oynadı. Galatasaray'ın geçen sene maçlarının hepsi döndükten sonra Pazar günüydü. Eğer zorlayıcı bir sebep yoksa bu maçın pazar oynanması gerekirdi. Bu değişikliğin sebebini merak ediyoruz? Bizim Fenerbahçe maçımız tehir edildi. Federasyon bizi çağırdı, orada tartıştık gün tespit edildi ve oynadık. Biz bir gün dinlenmiş, iki gün dinlenmiş maksadımız bu değil. Ben isterdim ki bir hafta dinlensin. Bu değişiklikler yapılırken, ne düşünüldü? Bazen senaryoların yazılmasına müsaade edilmemeli. Bu uygulamalar insanların senaryo üretmelerin fırsat veriyor" ifadelerini kullandı.



"Hakem hataları hep vardı"

Süper Lig'deki hakem hataları hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Hakem hataları yeni değil. Herkese oluyor. Bize de oluyor. Bu işin içindeysek kabul etmek durumundayız. Ancak Başakşehir maçıyla başlayan bir gelişme var. Oradaki hakemin kararları uzun süre tartışıldı. Karabük'e gittik. Oradaki olaylar, penaltının verilişi. Buraya geldik, Kayseri maçında verilmeyen golümüz. Rize'deki ofsayt. Bu kadar sorun yüklendiği zaman bizim beklentimiz bir açıklama gelmesi lazım. Federasyonun sessizliği olmuyor. Camiadan bu konuda baskı var. Ben de camianın parçasıyım. Herkesten daha dikkatli olmam lazım. Benim canım herkesten fazla acıyor" dedi.



"Volkan Demirel'i şikayet ettik, cevap alamadık"

Fenerbahçe'nin basketbol maçında yaptığı tezahüratlardan dolayı sarı-lacivertli takımın kaleci Volkan Demirel'i TFF'ye şikayet ettiklerini hatırlatan Özbek, şunları söyledi:



"Federasyona yazı yazdık. Yakışmadı bunlar futbolcu, ne düşünüyorsunuz diye. Yazılı başvurduk, cevap yok. Bunlar milli takımda oynayan önemli futbolcular. Böyle bir ortamda bu sözlerin söylenmemesi lazım. Melo da zamanında bunu yapmıştı ceza almıştı. Bu mektubu gönderdik, 10 gün sonra ikinci mektubu gönderdik. Hala cevap alamadık. Burada soruşturulmaya sebep olacak bir konu var. Buna cevap vermemek en kötüsü. Peşi sıra gelen bu olaylar işin kırılma noktasını oluşturuyor. Sevk etmeden sorsalardı neden bunu yayınladınız diye. Savunmamı istediler ama savunma vermeyi düşünmüyorum. Bana ceza verdiler, bu sorunlar çözüldü mü? Hakem hataları Türkiye'nin birleştiği bir konu. Başkanlara hak mahrumiyeti cezaları da çözüm olamaz."



"Galatasaray, Beşiktaş'ı yenecek"

27 Şubat 2017 Pazartesi günü oynanacak derbide TT Arena'nın dolacağını söyleyen Özbek, "40 binin üzerinde bekliyoruz. Şu an kombinelerle birlikte 35 bin civarında. 13 hafta kalmışken bugünkü puan farklarıyla konuşmak yanlıştır. Çünkü 2-3 maçta ters yüz olduğunu görmek mümkün. İlk devre gibi değil. Galatasaray, Beşiktaş'ı yenecek. Beşiktaş da Galatasaray da Türkiye'ye mal olmuş bir spor kulübü. Beşiktaş her zaman Türkiye için önemli bir kulüp olmuştur. Beşiktaş'ın performansı iyi ama biz bundan önce de benzer durumları gördük" diye konuştu.



"Seneye Tudor ile beraberiz"

Takımın başına yeni geçen Igor Tudor için Özbek, "Hoca aşağı yukarı ikinci haftasını geçiriyor. Florya'daki farklılık hemen hissediliyor. Çalışma tarzı açısından bu bariz. Hırslı, genç, hedefleri olan ve kariyer beklentisi olan bir isim. Hırsını takıma da yansıtıyor. Galatasaray'a çok iyi hizmetler vereceğinden eminim. Bu sene sonuçlar ne olursa olsun seneye de hocamızla devam edeceğiz" dedi.



"Son kurşunumuzu attığımızı söylemiştim"

2 yıldır UEFA tarafından maaş limiti olarak 65 milyon Euro olarak sabitlendiklerini ifade eden Özbek, "Şu an 61 milyon Euro civarındayız. Önümüzdeki sene bunu daha geri çekmeliyiz. Bugünkü futbol ekonomisiyle yüksek maaşları sürdürmek mümkün değil. Başka bir husus daha var. UEFA nezdindeki bu kriterlerinden kurtulmuş olması Galatasaray için ikinci bir tehlikeyi arz ediyor. Florya ve Riva sayesinde temlikler kısmen boşalmış, ikinci fazla tamamı boşalacak; kredibilitesi yükselmiş duruma gelecek. Gelen yönetimin para kullanma imkanı artacak. Bu tehlikeli bir durum. Bu borcu tekrarlamamak için elimizdeki varlıkları değerlendirmek dışında bir imkanımız yoktu. Son kurşunumuzu attığımızı söylemiştim. Bir daha aynı tehlikeli durumla karşılaşırsak ya varsın ya yoksun... 43 senelik ticaret hayatım var. En yüksek performansımı gösteriyor, tüm tecrübemi buraya yansıtıyorum. Bu borç stokuna bir daha düşmememiz lazım. Düşerse Galatasaray'ın çıkışı mümkün olamaz. Yetkim olmasına rağmen her konuyu genel kurula getirdim. Ortak bir akıl üretmekten yanayım. Şeffaflığımız son derece yüksek. Bütün Divan toplantılarında sorulara cevap veriyorum" şeklinde konuştu.