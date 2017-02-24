Dişi Aslanlar çeyrek finalde
CEV Kupası 8'li final rövanş maçında G.Saray, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'e deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Polonya'nın Budowlani Lodz ekibiyle eşleşti.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Dişi Aslanlar çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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