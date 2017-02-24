 Dişi Aslanlar çeyrek finalde – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Dişi Aslanlar çeyrek finalde

    Dişi Aslanlar çeyrek finalde
    CEV Kupası 8'li final rövanş maçında G.Saray, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'e deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Polonya'nın Budowlani Lodz ekibiyle eşleşti.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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