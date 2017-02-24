Derbiye Conte taktiği!
Juventus’ta çalışırken İtalyan teknik adamdan oldukça etkilenen Igor Tudor, taktiğini belirledi Sarı-kırmızılı takım, savunmada 5’e 5 top kapacak ve ardından 7’ye 3 rakip kaleye akın edecek.
Galatasaray'ın çiçeği burnunda hocası Igor Tudor, Beşiktaş derbisini kazanmak için planlarını Antonio Conte'nin Chelsea'ye oynattığı 3-4-2-1 sistemi üzerine kurdu. İtalyan hocanın, Juve'den beri uyguladığı 5'e 5 top kapma ve kapılan toplarla 7'ye 3 hızlı çıkma taktiğini derbiye uyarlayacak.
İnterval koşu idmanlarıyla direnci yükselten ve koşu mesafesinin yanı sıra sprint sayısını da artırmak isteyen Hırvat hocanın, kadro tercihi de şekillenmeye başladı.
Çarşamba gününe kadar takımına hiç idman maçı yaptırmayan Tudor, ilk idman maçında as takımı denemeye başladı. Muslera'yı kalede, sol stoperi Semih Kaya, sağ stoperi Ahmet Çalık göbeği ise Aurelien Chedjou'dan kurdu. Sabri Sarıoğlu ve Martin Linnes'i 4'lü orta sahanın bekleri olarak denedi.
Selçuk İnan ile Nigel de Jong'u ise göbekte oynattı. Tudor ilk idman maçında Sneijder'i üst akıl olarak sol açıkta kullanırken, oyun planını da onun pasları üzerine kurdu. Bruma'yı hiç de alışık olmadığı sağ kanatta kullanan Hırvat teknik adam forvette ise Podolski'yi oynattı. Şimdilik bu sistem üzerinde duran Tudor'un pazartesi akşamına kadar farklı varyasyonlar da deneyebileceği belirtiliyor.
TÜM OLASILIKLARI DÜŞÜNDÜ
Tudor, Beşiktaş derbisi için iki farklı B planı üzerinde duruyor... Bunlardan birincisi geri düşmek, diğeri ise öne geçmek... Öne geçilmesi durumunda Hırvat hoca, Sabri ve Linnes'i geri çekiyor. Selçuk'u oyundan alıyor. Tolga'yı sahaya sürüyor. Sistem 5-3-1-1 veya 5-4-1'e dönüyor. Aslan derbide geri düşerse kenarda bekleyen hücumcu isimler devreye girecek ve sistem 3-4-3'e bile dönebilecek.
YILDIZLARA MESAJ: ELİ BELİNDE BEKLEMEK YASAK!
Beşiktaş derbisine tam gün mesai ile hazırlanan G.Saray'da teknik direktör İgor Tudor, sürekli olarak top kapma çalışmaları üzerinde duruyor. Tolga Ciğerci ve Nigel de Jong dışında tüm oyunculardan doğru koşular ve pres yapmalarını istiyor. Tudor adam kovalamadıkları için eleştirilen Yasin, Bruma, Rodrigues, Sneijder, Podolski ve Eren'den bile top kapma idmanında performans göstermelerini istiyor.
BRUMA'NIN KOŞUSU SNEİJDER'İN ŞUTLARI
5'e 5 top kapma çalışmalarıyla Beşiktaş'ın Atiba, Oğuzhan ve Talisca'yla yaptığı pas bağlantılarını kesmeyi amaçlayan İgor Tudor, 7'ye 3 pas çalışmasında ise fırtına gibi öne çıkarak Beşiktaş'ı gafil avlamayı hedefliyor. Podolski'nin doğru yer alması ve yüksek pas yüzdesini avantaj olarak gören Hırvat hoca, Bruma'nın sprintlerine ve Sneijder'in atacağı şutlara çok güveniyor.
KÜSEN KÜSENE
Rize maçı öncesi Bruma kriziyle sarsılan Galatasaray'ı Beşiktaş derbisi öncesinde de sıkıntılı günler bekliyor. Sağ kanattaki formasını Bruma'ya verdiği için yüzü düşen Yasin Öztekin'in isteksiz tavırları dikkat çekiyor. Aynı şekilde Rize'de ilk 11'de başlayan ama bekleneni veremeyen Rodirgues de yedek takımla çalıştığı için keyifsiz.
CONTE'NİN ETKİSİNDE
Tudor'un teknik direktörlüğe giden yolunda Conte'nin etkisi çok büyük oldu. 2012 yılında teknik adamlığa adım atan Tudor, o dönem Juventus'u çalıştıran Conte'nin antrenörlük stilini adeta ezberledi.
BASIN TOPLANTISI RAFA KALDIRILDI
Galatasaray yönetimi, Riekerink'in maç öncesi düzenlediği basın toplantılarına son verdi. Sarı-kırmızılılar, Tudor'un zorlu maçlar öncesi konsantrasyonunun bozulmamasını istedikleri için bu kararı aldıkları ifade edildi. Hırvat hocanın, normalde bugün gazetecilerin karşısına çıkması bekleniyordu.
İnterval koşu idmanlarıyla direnci yükselten ve koşu mesafesinin yanı sıra sprint sayısını da artırmak isteyen Hırvat hocanın, kadro tercihi de şekillenmeye başladı.
Çarşamba gününe kadar takımına hiç idman maçı yaptırmayan Tudor, ilk idman maçında as takımı denemeye başladı. Muslera'yı kalede, sol stoperi Semih Kaya, sağ stoperi Ahmet Çalık göbeği ise Aurelien Chedjou'dan kurdu. Sabri Sarıoğlu ve Martin Linnes'i 4'lü orta sahanın bekleri olarak denedi.
Selçuk İnan ile Nigel de Jong'u ise göbekte oynattı. Tudor ilk idman maçında Sneijder'i üst akıl olarak sol açıkta kullanırken, oyun planını da onun pasları üzerine kurdu. Bruma'yı hiç de alışık olmadığı sağ kanatta kullanan Hırvat teknik adam forvette ise Podolski'yi oynattı. Şimdilik bu sistem üzerinde duran Tudor'un pazartesi akşamına kadar farklı varyasyonlar da deneyebileceği belirtiliyor.
TÜM OLASILIKLARI DÜŞÜNDÜ
Tudor, Beşiktaş derbisi için iki farklı B planı üzerinde duruyor... Bunlardan birincisi geri düşmek, diğeri ise öne geçmek... Öne geçilmesi durumunda Hırvat hoca, Sabri ve Linnes'i geri çekiyor. Selçuk'u oyundan alıyor. Tolga'yı sahaya sürüyor. Sistem 5-3-1-1 veya 5-4-1'e dönüyor. Aslan derbide geri düşerse kenarda bekleyen hücumcu isimler devreye girecek ve sistem 3-4-3'e bile dönebilecek.
YILDIZLARA MESAJ: ELİ BELİNDE BEKLEMEK YASAK!
Beşiktaş derbisine tam gün mesai ile hazırlanan G.Saray'da teknik direktör İgor Tudor, sürekli olarak top kapma çalışmaları üzerinde duruyor. Tolga Ciğerci ve Nigel de Jong dışında tüm oyunculardan doğru koşular ve pres yapmalarını istiyor. Tudor adam kovalamadıkları için eleştirilen Yasin, Bruma, Rodrigues, Sneijder, Podolski ve Eren'den bile top kapma idmanında performans göstermelerini istiyor.
BRUMA'NIN KOŞUSU SNEİJDER'İN ŞUTLARI
5'e 5 top kapma çalışmalarıyla Beşiktaş'ın Atiba, Oğuzhan ve Talisca'yla yaptığı pas bağlantılarını kesmeyi amaçlayan İgor Tudor, 7'ye 3 pas çalışmasında ise fırtına gibi öne çıkarak Beşiktaş'ı gafil avlamayı hedefliyor. Podolski'nin doğru yer alması ve yüksek pas yüzdesini avantaj olarak gören Hırvat hoca, Bruma'nın sprintlerine ve Sneijder'in atacağı şutlara çok güveniyor.
KÜSEN KÜSENE
Rize maçı öncesi Bruma kriziyle sarsılan Galatasaray'ı Beşiktaş derbisi öncesinde de sıkıntılı günler bekliyor. Sağ kanattaki formasını Bruma'ya verdiği için yüzü düşen Yasin Öztekin'in isteksiz tavırları dikkat çekiyor. Aynı şekilde Rize'de ilk 11'de başlayan ama bekleneni veremeyen Rodirgues de yedek takımla çalıştığı için keyifsiz.
CONTE'NİN ETKİSİNDE
Tudor'un teknik direktörlüğe giden yolunda Conte'nin etkisi çok büyük oldu. 2012 yılında teknik adamlığa adım atan Tudor, o dönem Juventus'u çalıştıran Conte'nin antrenörlük stilini adeta ezberledi.
BASIN TOPLANTISI RAFA KALDIRILDI
Galatasaray yönetimi, Riekerink'in maç öncesi düzenlediği basın toplantılarına son verdi. Sarı-kırmızılılar, Tudor'un zorlu maçlar öncesi konsantrasyonunun bozulmamasını istedikleri için bu kararı aldıkları ifade edildi. Hırvat hocanın, normalde bugün gazetecilerin karşısına çıkması bekleniyordu.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Derbiye Conte taktiği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.