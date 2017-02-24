Beşiktaş uçuşa geçti
UEFA'nın güncellenen 2016-17 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 18'inci sıraya yükseldi.
Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Krasnodar takımı ile evinde 1-1 berabere kalarak turnuvadan elenen Fenerbahçe ise sıralamada iki basamak gerileyerek 11 bin 700 puanla 35'inci oldu. Konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 yenilen başkent temsilcisi Osmanlıspor ise 4 basamak gerileyerek 9 bin 700 puanla 42'inci sırada kaldı.
Sıralamada ilk 100'e giren diğer Türk takımları, Konyaspor (77) ve Medipol Başakşehir (81) oldu.
Listenin zirve mücadelesinde ise İspanya'dan Atletico Madrid birinci, İtalya'dan Juventus ikinci, yine İspanya'dan Real Madrid ise üçüncü sırada bulunuyor.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:46
- "G.Saray'a bu ucuz hesaplar yakışmaz”
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Yorum
kaan Sayın Fikret bey.. Öncelikle bi cümlenize katılıyorum. Demişsiniz ki ; Hakemler bu sezon tüm maçlarımızda hata yaptı.. Çok haklısınız ancak; LEHİMİZE demeyi unutmuşsunuz sanırım. Neyse.. Gelelim maçın P.tesiye alınmasına... Bahsettiğiniz Olimpiyat derbisinin tarihi aylar once yani fikstür acıklanırken P.tesi olarak açıklandı. Bu önümüzdeki derbi ise PZR görünen fikstürde bir gecede ! bir telefonla! P.tesi ye alındi.. GS' nin isyanı buna !Adil olun ki ; O adalet elbet bir gün size de lazım olacaktır !
- Vural’ı getirelim!
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Yorum
FB Tek çare YILMAZ VURAL takımı bu durumda kurtaracak tek T.D. bu ülkede Akademik Kariyeri olan Tek Türk T.D.
- Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor
Toplam 1
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Onur uzunarslan Bu sevda bitmez fırtına dinmez helal teyzemiz .hayden bordo mavi destege
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