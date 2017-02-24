Beşiktaş uçuşa geçti

UEFA'nın internet listesinde yer alan bu sezonun kulüpler sıralamasına göre, Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında konuk ettiği İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenen Beşiktaş, 15 bin 700 puanla 21'incilikten 18'inciliğe yerleşti.

Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Krasnodar takımı ile evinde 1-1 berabere kalarak turnuvadan elenen Fenerbahçe ise sıralamada iki basamak gerileyerek 11 bin 700 puanla 35'inci oldu. Konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 yenilen başkent temsilcisi Osmanlıspor ise 4 basamak gerileyerek 9 bin 700 puanla 42'inci sırada kaldı.

Sıralamada ilk 100'e giren diğer Türk takımları, Konyaspor (77) ve Medipol Başakşehir (81) oldu.

Listenin zirve mücadelesinde ise İspanya'dan Atletico Madrid birinci, İtalya'dan Juventus ikinci, yine İspanya'dan Real Madrid ise üçüncü sırada bulunuyor.