 Başkanlar derbi maça akın ediyor – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Başkanlar derbi maça akın ediyor

    Başkanlar derbi maça akın ediyor

    'ın ile pazartesi akşamı oynayacağı derbiye ilgi büyük.

    Eski başkanlar , , , gibi isimlerin yanı sıra GS Eğitim Vakfı Başkanı ve adı başkan adaylığı için geçen isimlerden işadamı ile beraber iş ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isimler maçı tribünden izleyecekleri belirtildi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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