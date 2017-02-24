Başkanlar derbi maça akın ediyor
Galatasaray'ın Beşiktaş ile pazartesi akşamı oynayacağı derbiye ilgi büyük.
Eski başkanlar Ünal Aysal, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Alp Yalman gibi isimlerin yanı sıra GS Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ve adı başkan adaylığı için geçen isimlerden işadamı Muharrem Yılmaz ile beraber iş ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isimler maçı tribünden izleyecekleri belirtildi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
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BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
Başkanlar derbi maça akın ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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