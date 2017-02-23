''Tudor ile ilgisi yok''
Nazifoğlu, Bruma'nın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili konuştu.
Yönetici Levent Nazifoğlu, Çaykur Rizespor maçı öncesi disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadroya alınmayan ve sonrasında 70 bin euro para cezası verilen Bruma'yı tekrar kazanacaklarını anlattı. Yaşanan olayda teknik direktör Igor Tudor'un bir dahli olmadığını söyleyen Levent Nazifoğlu, "Bruma'nın kendisinin meydana getirdiği bir olaydı bu. Bruma genç bir oyuncu ve böyle hatalar yapabilir. Bruma'yı kazanacağız. Takımımızın önemli isimlerinden biri" değerlendirmesinde bulundu.
ENERJİ GETİRDİ
Nazifoğlu, Tudor'un takımın başına geçmesiyle güzel bir hava yakaladıklarını ifade etti. Tudor yönetiminde çıkışa geçeceklerine olan inancını aktaran sarı-kırmızılı idareci, "Tudor'la birlikte hem agresiflik hem de güzel bir enerji geldi" dedi.
ENERJİ GETİRDİ
Nazifoğlu, Tudor'un takımın başına geçmesiyle güzel bir hava yakaladıklarını ifade etti. Tudor yönetiminde çıkışa geçeceklerine olan inancını aktaran sarı-kırmızılı idareci, "Tudor'la birlikte hem agresiflik hem de güzel bir enerji geldi" dedi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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