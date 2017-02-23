 ''Tudor ile ilgisi yok'' – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Tudor ile ilgisi yok''

    ''Tudor ile ilgisi yok''

    Nazifoğlu, 'nın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili konuştu.

    Yönetici , Çaykur Rizespor maçı öncesi disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadroya alınmayan ve sonrasında 70 bin euro para cezası verilen Bruma'yı tekrar kazanacaklarını anlattı. Yaşanan olayda teknik direktör Igor Tudor'un bir dahli olmadığını söyleyen Levent Nazifoğlu, "Bruma'nın kendisinin meydana getirdiği bir olaydı bu. Bruma genç bir oyuncu ve böyle hatalar yapabilir. 'yı kazanacağız. Takımımızın önemli isimlerinden biri" değerlendirmesinde bulundu.

    ENERJİ GETİRDİ
    Nazifoğlu, Tudor'un takımın başına geçmesiyle güzel bir hava yakaladıklarını ifade etti. Tudor yönetiminde çıkışa geçeceklerine olan inancını aktaran sarı-kırmızılı idareci, "Tudor'la birlikte hem agresiflik hem de güzel bir enerji geldi" dedi.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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