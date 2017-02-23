 Seyirci 35 bine ulaştı – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Seyirci 35 bine ulaştı

    Seyirci 35 bine ulaştı
    derbisinin biletleri sarı-kırmızılı taraftarlar arasında 'pahalı' bulunsa da yönetim ilgiden memnun. Satılan bilet sayısının şimdiden 15 bine yaklaştığı öğrenildi. 17 bin kombine ile birlikte pazartesi günü TT Arena'da en az 35 bin taraftarın olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 100 ile 600 lira arasındaki biletlerin satışı sürüyor.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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