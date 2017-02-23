 Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    'den Fenerbahçe'ye gönderme

    Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme

    Galatasaray'ın Alman oyuncusu Lukas , Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı sevinç fotoğrafını paylaşarak, rakiplerine göndermede bulundu.

    Sarı-kırmızılı takımın Alman oyuncusu , Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesinin ardından paylaştığı fotoğrafla ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'nın sevinç fotoğrafını paylaşan Alman oyuncu, "2000'den bu yana.. Sıradaki kim?" sözlerini yazdı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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