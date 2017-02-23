 Podolski için veda maçı – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Podolski için veda maçı

    Podolski için veda maçı
    , 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında milli takımı bıraktığını açıklayan 'yi unutmadı. Yapılan açıklamada, Almanya ile 7 büyük turnuvaya katılan ve 2014'te Dünya Kupası'nı kaldıran yıldız oyuncu için 22 Mart'ta İngiltere ile bir veda maçı düzenleneceği ifade edildi.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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