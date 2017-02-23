Podolski için veda maçı
Almanya Futbol Federasyonu, 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında milli takımı bıraktığını açıklayan Lukas Podolski'yi unutmadı. Yapılan açıklamada, Almanya ile 7 büyük turnuvaya katılan ve 2014'te Dünya Kupası'nı kaldıran yıldız oyuncu için 22 Mart'ta İngiltere ile bir veda maçı düzenleneceği ifade edildi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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