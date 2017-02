"PAOK'ta birlikte çalıştık ve..."

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kulüp televizyonunun sorularını yanıtlayan Rodrigues'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Galatasaray'dan teklif geldiğinde çok mutlu olmuştum. Çünkü takım hakkında çok fazla bilgiye sahiptim. Galatasaray herkesin bildiği çok büyük bir camia. Benim için büyük bir fırsat doğmuştu. Şimdi bu büyük kulüpte forma giymek benim için çok önemli ve mutluluk verici. Hayatıma burada devam etmek istiyorum. Geleceğin neler getireceğini ise göreceğiz."



"UNUTULMAZ BİR ANDI"



"PAOK'dan ayrılıp buraya gelmek kolay olmadı çünkü kulübün önemli bir parçasıydım. Transferin gerçekleşmesi için halledilmesi gereken pek çok şey vardı. Sonunda burada olduğum için mutluyum. Atatürk Havaalanı'na indiğimdeki ortam inanılmazdı. Gazetecilerin ve bazı taraftarların geleceğini tahmin ediyordum ama böyle bir karşılamayı tahmin edemezdim. Benim için harika bir andı. Kendinizi çok önemli biri gibi hissettiren unutulmaz bir anı oldu."



"ŞAMPİYON OLMALIYIZ!"



"Her ülkenin futbolda kendine has bir stili var. Bence İspanya en iyi oyuncuların olduğu en büyük liglerden biri... Orada oynamak bana büyük bir tecrübe kattı. Bulgaristan ve Yunanistan oyun anlamımda yetişkin olmamı sağladı. PAOK gibi büyük bir takımda iki harika yıl geçirdim. Bu tecrübeler bana çok şey kattı. Bugün olduğum oyuncuyu bu tecrübelere borçluyum. Bundan dolayı çok mutluyum. Şimdi Türkiye'deyim... İşler biraz daha farklı çünkü Galatasaray'da oynuyorum. Şampiyon olmalıyız. Büyük isimlerle kaliteli oyuncularla beraber sahaya çıkıyorsunuz. Benim hayatımda da bazı şeyleri ispatlamak için büyük bir adım oldu. Umarım şampiyon olup pek çok gol atarız."



"TUDOR İLE ÇALIŞMAK GÜZEL BİR TECRÜBEYDİ"



"PAOK'ta Igor Tudor ile beraber çalıştım. Çok güzel bir tecrübeydi... Oyuncularında çok şey bekleyen ve çok çalışan bir teknik direktör. Daha da büyük bir teknik direktör olmak için aç durumda çünkü oyunculuğunda çok büyük bir oyuncuydu. Galatasaray için de iyi olacak. Çok iyi çalışacağız... Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İyi çalıştığınız zaman işler de iyi gidecektir. Önce Karabük'e sonra Galatasaray'a gelişi çok şey anlatıyor zaten. Benim açımdan da işler iyi. Onunla birlikte Galatasaray pek çok şeyi başaracaktır. Igor Tudor ile benim anılarım daha çok UEFA Avrupa Ligi üzerine. Deplasmandaki Borussia Dortmund galibiyetini ve iç sahada berabere biten maçı asla unutmayacağız.



NIGEL VE WESLEY İLE OYNAMAK HARİKA



Bildiğiniz gibi ben de Hollandalıyım. Benim için Nigel ve Wesley ile beraber oynamak çok büyük bir fırsattı. Gençken Hollanda Ligi seyrettiğimde Sneijder ve de Jong en yetenekli isimler arasındaydı. Hollanda'da büyük isme sahipler. Onları çok da anlatmama gerek yok aslında. Çok büyük isimler ve harika oyuncular. Burada olmaları benim için çok önemli. Şimdi onlarla beraber oynuyoruz. Bu harika... Şimdi onlarla arkadaş oldum.



"RODRİGUES'İ GÖSTERECEĞİM"



Ofanstaki yeteneklerimi gösterdiğim için buraya transfer oldum. Hücumda iyi bir oyuncu olduğumu biliyorum. Tabii ki de her gün daha iyiye gidip gelişmek istiyorum. Çok da genç olmadığımı biliyorum ama buraya gelişmek ve iyiye gitmek için geldim. Benim tutkum bu... Herkese Rodrigues'in gerçekte nasıl bir oyuncu olduğunu göstermek istiyorum. Zayıf yanlarım olduğunu biliyorum. Bir aydır İstanbul'dayım. Günlük olarak daha iyiye gitmek için elimden gelen her şeyi veriyorum. Bende daha fazlası olduğunu insanlara göstereceğim.



"YAPABİLECEKLERİMİ VE YAPAMAYACAKLARIMI BİLİYORUM"



Tüm futbolcular herkesi etkilemek ister... Bu nedenle profesyonel sporcu oluyoruz. Sahada bir şeyler göstermek istersiniz. Benim açından burada olup evimde gibi hissedip hedeflerime ulaşmak daha önemli. Kimseyi özellikle etkilememe gerek yok. Yapabileceklerimi ve yapamayacaklarımı biliyorum. Bu yüzden takıma ve kendime odaklanmak birinci sırada... Diğer takımlar bunun arkasından geliyor.



"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN ALMAK"



Derbinin ne anlama geldiğini biliyorum. Rotterdam'da büyürken çevremizde çok fazla Türk vardı. Galatasaray, Fenerbahçe oynadığında insanlar dışarıya çıkıp gürültü yapmaya başlıyordu. Bununla büyüdüm. Bu nedenle biliyorum. Galatasaray'a geldiğimde taraftarlar internetten bir çok video yolladılar. Pazartesi günü güzel bir maç olacak. Stadyumun dolu olacağını bekliyorum. Bizim için önemli olan 3 puanı almak.



"TÜRK ARKADAŞLARIM BENİMLE GURUR DUYUYOR"



Çok fazla Türk arkadaşım var. Onlardan Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Şimdi Galatasaray'da oynuyorum. Arkadaşlarım bundan dolayı gurur duyuyorlar.