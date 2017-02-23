 Özbek ve G.Saray PFDK’da – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Özbek ve G.Saray ’da

    Özbek ve G.Saray PFDK’da
    Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kulübü ile başkan 'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk etti. 'den yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü ve Dursun Özbek'in, kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği vurgulandı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
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