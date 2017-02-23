Özbek ve G.Saray PFDK’da
Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile başkan Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü ve Dursun Özbek'in, kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği vurgulandı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:11
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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