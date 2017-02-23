Kızlar rövanşta
G.Saray Kadın Voleybol Takımı da CEV Cup'ta bugün çeyrek final için sahaya çıkacak... 8'li finalde ilk maçta 3-0 yendiği Nova Branik'e Slovenya'da konuk olacak sarı-kırmızılı takıma çeyrek final için 2 set alması yetecek. Yardımcı antrenör Cihan Çintay, "Zor olacak ama turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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