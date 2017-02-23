Kızılyıldız’a konuk oluyor
THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Odeabank bu akşam deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Cimbom ligde 7 galibiyetle averajla 14. sırada yer alıyor. 12 galibiyeti olan Kızılyıldız ise averajla 6. sırada bulunuyor.
HERKES SAVAŞMALI
G.Saray Odeabank'ın ABD'li yıldızı Blake Schilb, Kızılyıldız'ın çok iyi savunma yapan, hücumda da az hata ile oynayan bir takım olduğunu kaydederek, "Hem hücumda hem de savunmada dikkatli olmalıyız. Onlardan daha tecrübeliyiz. Bunu kullanmalıyız. Maçın tamamında herkesin katkı vermesi gerek" dedi.
HERKES SAVAŞMALI
G.Saray Odeabank'ın ABD'li yıldızı Blake Schilb, Kızılyıldız'ın çok iyi savunma yapan, hücumda da az hata ile oynayan bir takım olduğunu kaydederek, "Hem hücumda hem de savunmada dikkatli olmalıyız. Onlardan daha tecrübeliyiz. Bunu kullanmalıyız. Maçın tamamında herkesin katkı vermesi gerek" dedi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:09
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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