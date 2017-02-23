 Kızılyıldız’a konuk oluyor – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    ’a konuk oluyor

    Kızılyıldız’a konuk oluyor

    'nin 23. haftasında bu akşam deplasmanda 'la karşılaşacak.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Cimbom ligde 7 galibiyetle averajla 14. sırada yer alıyor. 12 galibiyeti olan ise averajla 6. sırada bulunuyor.

    HERKES SAVAŞMALI
    G.Saray Odeabank'ın ABD'li yıldızı , Kızılyıldız'ın çok iyi savunma yapan, hücumda da az hata ile oynayan bir takım olduğunu kaydederek, "Hem hücumda hem de savunmada dikkatli olmalıyız. Onlardan daha tecrübeliyiz. Bunu kullanmalıyız. Maçın tamamında herkesin katkı vermesi gerek" dedi.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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