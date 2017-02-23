 G.Saray'a genç yetenek! – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    G.Saray'a genç yetenek!

    G.Saray'a genç yetenek!

    , Twente'de kiralık olarak forma giyen 'ın 2002 doğumlu kardeşi 'ı kadrosuna kattı.

    Tıpkı gibi futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan , 2015 yılında Yeşil-Beyazlı ekipten ayrılarak eğitimini İngiltere'de sürdürmüştü. Daha sonra Enes Ünal'la birlikte Hollanda'ya giden Hasan Basri Ünal artık adına forma giyecek.

    Galatasaray, 2002 doğumlu genç futbolcuyu altyapısına kazandırarak, bugün itibariyla 15 yaşındaki genç futbolcunun lisansını çıkardı. Hasan Basri Ünal, forvet ve kanatlarda forma giyerken, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:29
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