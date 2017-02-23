G.Saray'a genç yetenek!
Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Tıpkı Enes Ünal gibi futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Hasan Basri Ünal, 2015 yılında Yeşil-Beyazlı ekipten ayrılarak eğitimini İngiltere'de sürdürmüştü. Daha sonra Enes Ünal'la birlikte Hollanda'ya giden Hasan Basri Ünal artık Galatasaray adına forma giyecek.
Galatasaray, 2002 doğumlu genç futbolcuyu altyapısına kazandırarak, bugün itibariyla 15 yaşındaki genç futbolcunun lisansını çıkardı. Hasan Basri Ünal, forvet ve kanatlarda forma giyerken, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:29
- Galatasaray-Beşiktaş maçı Bülent Yıldırım'ın
Toplam 24
Yorum
Faruk Böyle olacagi belli idi. gs'nin çocugu bülenti atamislar...gs'nin üç puani garanti....algi operasyonu isliyor
- Q7 rekora koşuyor
Toplam 7
Yorum
bjk ulan bjk adlı kullanıcı puan kaybettiginizz zaman hemen hakemler bjk yi koruyor diye yalan asarılıyorsunuz
- Beşiktaş'tan flaş 'Şikede Kumpas' kararı
Toplam 3
Yorum
fiko günaydın uyanında balıga gidelim
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