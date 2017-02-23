 Galatasaray hisse satacak – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    hisse satacak

    Galatasaray hisse satacak
    'dan yeni hamle. Sarı-kırmızılı kulüp, SPK'ya gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi; "28.2.2018 tarihine kadar piyasa şartlarının uygun bulunması halinde bir veya birden fazla defada kulübümüz, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş payından satış yapılabileceğini arz ederiz" denildi.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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