Galatasaray hisse satacak
Galatasaray'dan yeni hamle. Sarı-kırmızılı kulüp, SPK'ya gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi; "28.2.2018 tarihine kadar piyasa şartlarının uygun bulunması halinde bir veya birden fazla defada kulübümüz, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş payından satış yapılabileceğini arz ederiz" denildi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Van Persie'yi Beşiktaş maçından biliyoruz"
Toplam 2
Yorum
efe FAN PÖRSÜ Türkiye Kupasında, haksız turu geçmenin acısını doyasıya yaşayın bakalım: ))
- Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme
Toplam 6
Yorum
efe ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ...
- Taraftarlar faturayı yönetime kesti
Toplam 15
Yorum
BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
Galatasaray hisse satacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.