Beşiktaş'a özel buzlar eridi!
Genç yıldızı kazanmak isteyen Hırvat teknik direktör, “G.Saray’ın başarısı için aile olmamız gerekiyor” dedi. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a müthiş bir gol atan Bruma, hocasından özür dileyip, dev maça hazır olduğunu söyledi.
Sezonun ilk yarısında GS TV'ye verdiği röportajda, "Sezonun en parlak anı Beşiktaş'a attığım goldü. Belki maçı kazanamadık ama benim için çok önemli bir andı. 'rüya' gibi bir gol attım" diyen Bruma, pazartesi akşamı oynanacak derbide de Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Portekizli yıldız, teknik direktör Igor Tudor ile yaşadığı tartışmayı artık geride bıraktı. Rize maçı öncesi yedek kadroda olmasına tepki göstermesi nedeniyle kadroda yer almayan oyuncu, Hırvat hocanın olumlu yaklaşımının da etkisiyle geçmişe sünger çekti.
Tudor'un "Galatasaray'ın başarısı için birbirimize gönülden bağlı bir aile olmamız gerekiyor" sözlerini üzerine, hocasından özür dileyen ve yanlış anlaşıldığını ifade eden Bruma, Beşiktaş maçını iple çektiğini kaydetti. Rodrigues'i yeniden kulübeye çekecek olan İgor Tudor, sol kanatta yetişmesi halinde Carole-Bruma ikilisine görev verecek. Hücumda Bruma'ya güveni tam olan genç çalıştırıcı, savunmada da aktif rol almasını ve Gökhan Gönül-Quaresma ikilisinin ataklarında mutlaka savunmaya yardım etmesini istedi.
HERKES YERİNE
Bruma'yı sol kanatta A takımla kullanmaya başlayan Tudor, Yasin'i sağda, Sneijder'i ortada, Podolski'yi ise forvette oynatıyor. İdmanlarda henüz sürpriz bir değişiklik yapmayan Tudor'un Eren ve Rodrigues ile değişik varyasyonlar düşündüğü ifade ediliyor.
DERBİ YEMEĞİ
Beşiktaş maçı öncesi Başkan Dursun Özbek ve yönetim, takıma moral yemeği düzenleyecek. Sarı-kırmızılıların pazar günü tesislerde buluşması beklenirken Özbek'in bu yemekli toplantıda Beşiktaş maçının önemiyle ilgili bir konuşma yapması bekleniyor.
Tudor'un "Galatasaray'ın başarısı için birbirimize gönülden bağlı bir aile olmamız gerekiyor" sözlerini üzerine, hocasından özür dileyen ve yanlış anlaşıldığını ifade eden Bruma, Beşiktaş maçını iple çektiğini kaydetti. Rodrigues'i yeniden kulübeye çekecek olan İgor Tudor, sol kanatta yetişmesi halinde Carole-Bruma ikilisine görev verecek. Hücumda Bruma'ya güveni tam olan genç çalıştırıcı, savunmada da aktif rol almasını ve Gökhan Gönül-Quaresma ikilisinin ataklarında mutlaka savunmaya yardım etmesini istedi.
HERKES YERİNE
Bruma'yı sol kanatta A takımla kullanmaya başlayan Tudor, Yasin'i sağda, Sneijder'i ortada, Podolski'yi ise forvette oynatıyor. İdmanlarda henüz sürpriz bir değişiklik yapmayan Tudor'un Eren ve Rodrigues ile değişik varyasyonlar düşündüğü ifade ediliyor.
DERBİ YEMEĞİ
Beşiktaş maçı öncesi Başkan Dursun Özbek ve yönetim, takıma moral yemeği düzenleyecek. Sarı-kırmızılıların pazar günü tesislerde buluşması beklenirken Özbek'in bu yemekli toplantıda Beşiktaş maçının önemiyle ilgili bir konuşma yapması bekleniyor.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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efe ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ...
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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