 ''At arabası gibi koşuyordu'' – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''At arabası gibi koşuyordu''

    ''At arabası gibi koşuyordu''

    'dan için ilginç benzetme.

    Eski Başkanlardan , derbide 'ın takım oyununa ihtiyacı olduğunu söyledi. 'yı kilit oyuncu olarak görmediğini ve takımın birlik olmasına ihtiyaç olduğunu belirten Cansun, Portekizli yıldızın değişimiyle ilgili de ilginç ifadeler kullandı: "Bruma bizim Emre ve Hamit gibiydi. Gitti geldi değişti. İlk geldiğinde at arabası gibi koşuyordu şimdi ise yarış atı gibi. İspanya'da futbolun doğrularını öğrendi."
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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