''At arabası gibi koşuyordu''
Mehmet Cansun'dan bruma için ilginç benzetme.
Eski Başkanlardan Mehmet Cansun, derbide Galatasaray'ın takım oyununa ihtiyacı olduğunu söyledi. Bruma'yı kilit oyuncu olarak görmediğini ve takımın birlik olmasına ihtiyaç olduğunu belirten Cansun, Portekizli yıldızın değişimiyle ilgili de ilginç ifadeler kullandı: "Bruma bizim Emre ve Hamit gibiydi. Gitti geldi değişti. İlk geldiğinde at arabası gibi koşuyordu şimdi ise yarış atı gibi. İspanya'da futbolun doğrularını öğrendi."
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:02
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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