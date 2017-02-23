Adı: Efsane
G.Saray’da 188. lig maçına çıkacak olan Uruguaylı kaleci, “Rekorlar kırılmak içindir ancak ben daha çok oynamak istiyorum. Böylece bu rekor bir daha kırılmasın” dedi.
Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi Fernando Muslera için farklı bir anlam taşıyor. Uruguaylı kaleci, görev alması halinde 188. lig maçına çıkarak Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic'e ait 27 yıllık rekoru egale edecek. GSTV'ye açıklamalarda bulunan tecrübeli file bekçisi, "Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlıyım. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım" dedi.
ÜZGÜNÜM SİMOVİC!..
Simovic'e selamlarını yollayan Nando, "Onu kutluyorum ve buradan esprili bir mesaj gönderiyorum, üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir. Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Mutlaka bir gün bu rekor da kırılabilir. Ancak uzun yıllar sürmesini isterim" ifadelerini kullandı. Muslera, sarı-kırmızılı kulübe ilk geldiğinde bu kadar önemli bir başarı yakalayabileceğini düşünmediğini de itiraf ederek, "Daha çok oynamak istiyorum. Böylece bu rekor bir daha kırılmasın" şeklinde konuştu.
G.SARAY'DA BIRAKACAĞIM
G.Saray'ın evi ve ailesi olduğunu kaydeden Muslera, "Her fırsatta bunu söylüyorum. Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum. G.Saray benim hayatımın önemli bir bölümünü kaplıyor. Ülkeme dönüp futbolu başladığım kulüpte bırakmak istiyorum" dedi.
BEŞİKTAŞ'I YENMELİYİZ
Nando, Beşiktaş maçının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Yaşadığımız puan kayıpları var. Puan farkının açılmaması ve yarışın da içinde kalmak için kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.
ÜZGÜNÜM SİMOVİC!..
Simovic'e selamlarını yollayan Nando, "Onu kutluyorum ve buradan esprili bir mesaj gönderiyorum, üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir. Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Mutlaka bir gün bu rekor da kırılabilir. Ancak uzun yıllar sürmesini isterim" ifadelerini kullandı. Muslera, sarı-kırmızılı kulübe ilk geldiğinde bu kadar önemli bir başarı yakalayabileceğini düşünmediğini de itiraf ederek, "Daha çok oynamak istiyorum. Böylece bu rekor bir daha kırılmasın" şeklinde konuştu.
G.SARAY'DA BIRAKACAĞIM
G.Saray'ın evi ve ailesi olduğunu kaydeden Muslera, "Her fırsatta bunu söylüyorum. Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum. G.Saray benim hayatımın önemli bir bölümünü kaplıyor. Ülkeme dönüp futbolu başladığım kulüpte bırakmak istiyorum" dedi.
BEŞİKTAŞ'I YENMELİYİZ
Nando, Beşiktaş maçının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Yaşadığımız puan kayıpları var. Puan farkının açılmaması ve yarışın da içinde kalmak için kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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