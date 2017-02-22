Ünal Aysal derbiye geliyor

G.Saray'ı şampiyonluk yolundaki en kritik maçı olan Beşiktaş derbisinde, sürpriz bir isim de tribünde destekleyecek. Sarı-kırmızılılar'ın eski başkanı ve adı yeniden başkan adaylığı için geçen Ünal Aysal'ın derbiyi izlemek için uzun bir aradan sonra TT Arena'daki locasına gelerek derbiyi takip edeceği öğrenildi.