 Ünal Aysal derbiye geliyor – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    derbiye geliyor

    Ünal Aysal derbiye geliyor
    G.Saray'ı şampiyonluk yolundaki en kritik maçı olan Beşiktaş derbisinde, sürpriz bir isim de tribünde destekleyecek. Sarı-kırmızılılar'ın eski başkanı ve adı yeniden başkan adaylığı için geçen Ünal Aysal'ın derbiyi izlemek için uzun bir aradan sonra TT Arena'daki locasına gelerek derbiyi takip edeceği öğrenildi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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