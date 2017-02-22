Tudor kanunları!
İlk iş olarak teke düşürülen idman sayısını ikiye çıkartan ve takımın kondisyon sorununa el atan Tudor, oyuncuların aynı hataları tekrarlamaması için video sistemini de geri getirdi. Bir arkadaş gibi tüm oyuncularına yakın ilgi gösterip morallerini yükseltmeye çalışan Hırvat hoca, takım ve yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş maçlarını mercek altına alıp derbiyi kazanacak sistem için uğraşıyor.
SİSTEM SORUNSALI
Sarı-kırmızılı takımın başına sürpriz bir şekilde geçen İgor Tudor, sistem ve etkili bir ilk 11 çıkarmak için kolları sıvadı. Takımda bulunan oyuncuları yakın takibe alan genç hoca, bir yandan da hep birlikte Beşiktaş'ın maçlarını izleyerek, uygun bir diziliş oluşturmanın çalışmalarını yapıyor. Derbi öncesinde idman sayısını sabah ve akşam olmak üzere ikiye çıkartan Tudor, ayrıca takımın kondisyon seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.
RİEKERİNK'İ UNUTUN
Riekerink'in ani gönderilmesiyle birlikte oluşan soğuk havayı dağıtmak için yoğun bir çaba harcayan ve oyuncularla yakın ilişkiler kuran Tudor, sık sık takımdaşlık olgusu üzerinde duruyor. Taktik ve teknik konuların haricinde futbolcuların sorunlarıyla da yakından ilgilenen Hırvat hoca, önde gelen oyuncuların görüşlerine de başvuruyor.
KAZANMAMIZ ŞART
Beşiktaş maçının önemini anlatan Tudor, futbolcularıyla yaptığı görüşmeler sırasında sürekli olarak, "Şampiyonluk şansımızı sürdürmek için kazanmak zorundayız" mesajı veriyor. Takımın başına geçtiği günden bu yana tatlı-sert bir duruş sergileyen ve kendini ispatlamak isteyen genç çalıştırıcı, ayrıca oyuncuların yemek alışkanlıklarından, uyku sürelerine kadar her şeyiyle yakından ilgileniyor.
NEFES ALDIRMIYOR
Galatasaraylı futbolcular şimdiye kadar hiç bu kadar yorulmamıştı... Hırvat teknik adam takımın başına geçişiyle beraber takımın koşu mesafesini ve gücünü artırmayı kafasına koydu. Bunun için önce "ergometrik" değerleri topladı. Haftanın ilk idmanından itibaren "interval" koşulara başladı. Tüm futbolcuların nefes nefese bitirmeye çalıştığı bu koşu şekli her hafta tekrarlanacak.
'İNTERVAL' KOŞU NASIL YAPILIYOR?
İnterval koşu idmanında öncelikle maksimum nabız sayısının (220 eksi yaş) yüzde 80-90'ına ulaşılacak bir şiddette, 3-5 dakika belirli bir mesafe yüklenme yapıldı. Daha sonra, yüklenme süresiyle bire bir eşit süre kadar aktif ya da pasif bir "tekrar arası" verildi. Nabız dakika sayısı 140'lara indikten sonra yeniden yüklenme yapıldı. Bu setler halinde tekrarlandı. Setler arasında da yüklenme süresiyle bire üç oranda bir süre, nabız dakika sayısı 120'lere inecek şekilde "set arası" verildi.
ZAGREB'E GİTMEDİ
Geçtiğimiz salı günü Zagreb'de dünyaya gelen kızını görmeyi planlayan İgor Tudor, 1-1 sona eren Rizespor maçı sonrasında bu programını iptal etti, İstanbul'da kaldı. Kritik derbi öncesi oyuncularını yalnız bırakmayan Tudor'un Beşiktaş maçının ardından eşinin yanına gideceği ifade edildi.
STATTA İZLEYECEK
İgor Tudor'un Beşiktaş'ı Hapoel karşısında izlemek istemesine Levent Nazifoğlu'ndan veto geldi... Daha önce Jan Olde Riekerink'in Fenerbahçe'nin maçını Saracoğlu'na izlemek istemesine "Gereksiz gerginlik olur" diyerek karşı çıkan genç çalıştırıcı, aynısını Tudor'a da söyledi. Tudor'un buna rağmen rakibini daha iyi görmek için Hapoel Beer Sheva maçını Vodafone Arena'da izlemek istediği ve akreditasyon yapılması talebinde bulunduğu bildirildi.
KARTAL'IN SIRRINI ÇÖZDÜ
Akhisar maçında yardımcısı Vukas'a Beşiktaş'ı canlı izleten kendisi de TV karşısında değerlendiren Tudor rakibinin güçlü noktasını belirledi. Ligde lider olan ezeli rakipleri Beşiktaş'ın en önemli özelliklerinin çok pas yapmak olduğuna kanaat getiren Hırvat teknik adam, futbolcularına "top kapma" çalıştırmaları yaptırmaya başladı. Atiba, Oğuzhan ve Talisca arasındaki pas bağlantısının Beşiktaş'ın "Can alıcı noktası" olduğunu düşünen Tudor, bu oyuncuları kilitleme kararı aldı.
BASİT OYNAYIN
Tudor, uzun ve diyagonal pasları yasakladı. Rize maçında koşu mesafesinin 118 km'ye çıkmasına rağmen pas yüzdesinin düşmesi İgor Tudor'u çare aramaya itti. Hırvat hoca idmanlarda pas egzersizleri üzerinde dururken sürekli olarak "Basit oynamaları" çağrısında bulunuyor.
Oyuncularına geriye ve riskli pas yapmayı yasaklayan genç hoca, pas almaları için çağrıda bulunuyor. Dün önce salon sonra da sahada çalışan sarı-kırmızılılar derbi hazırlıklarını sürdürürken, 29 yaşına basan Cenk Gönen'in doğum günü de kutlandı.
Savaş ÇORLU
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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