 Telles, İtalya yolunda – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , İtalya yolunda

    Telles, İtalya yolunda
    Aslan'ın Brezilyalı eski sol beki , Porto'da 32 maçta 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Brezilya basını, İtalyan pasaportu da taşıyan 24 yaşındaki yıldızın İtalya için oynamayı kabul ettiğini öne sürdü. Daha önce İtalya teknik direktörü Ventura, Telles'e ışık yakmıştı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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