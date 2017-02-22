''Poldi G.Saray’da mutlu''

Podolski’nin ortağı Akbulut, Japonya ve Çin iddiaları için, “Ailece para öncelikleri değil. Galatasaray’da şu anda çok mutlu” dedi.

Japon ve Çinliler'in gözdesi Podolski için G.Saray camiasını rahatlatacak açıklama ortağı Ümit Akbulut'tan geldi. Alman yıldızın sezon sonu için hiçbir takıma söz vermediğini vurgulayan Akbulut, "Japonya ve Çin'e gideceğini düşünmüyorum. Ailesi hayat kalitesine önem veren insanlar ve paraya önem vermiyorlar. Para öncelikleri değil. Birkaç milyon için düzenini değiştirmez. Fakat G.Saray'da mutsuz olursa teklifleri değerlendirir. Şu anda G.Saray'da çok mutlu" dedi.