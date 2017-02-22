Muslera, o rekoru egale etmeye hazır
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alması halinde, Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic'e ait 27 yıllık rekoru egale edecek Fernando Muslera, bu durumdan oldukça memnun.
Galatasaray'da 188. lig maçına çıkacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Uruguaylı file bekçisi, "Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım." dedi.
Zoran Simovic'in önemli bir rekora sahip olduğuna dikkati çeken Muslera, "Onu kutluyorum ve buradan esprili bir mesaj gönderiyorum, üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir. Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. Mutlaka bir gün bu rekor da kırılabilir. Ancak uzun yıllar sürmesini isterim. Rekoru elimde bulundurmak beni çok mutlu edecektir." diye konuştu.
Muslera, sarı-kırmızılı ekibe ilk geldiğinde bu kadar önemli bir başarı yakalayabileceğini düşünmediğini itiraf ederken, şunları söyledi:
"Futbolda her an her şey olabiliyor. Yıllar geçti. Galatasaray formasıyla elde edilen başarılar sonrası bu noktaya geldik. Daha çok oynamak istiyorum. Böylece bu rekor bir daha kırılmasın. Galatasaray benim evim, ailem. Her fırsatta bunu söylüyorum. Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Galatasaray benim hayatımın önemli bir bölümünü kaplıyor. Ülkeme dönüp futbolu başladığım kulüpte bırakmak istiyorum. Şimdilik planlarım bu yönde."
- "Önemli bir maç bizi bekliyor"
Fernando Muslera, 27 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri derbi maçın kendileri için büyük önem taşıdığını aktardı.
Derbiyi kazanmak istediklerini dile getiren sarı-kırmızılı oyuncu, "Önemli bir maç bizi bekliyor. Yaşadığımız puan kayıpları var. Puan farkının açılmaması, yarışın içinde kalmak için kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:26
- Kocaman Fener’e mi geliyor?
Toplam 26
Yorum
AKGANDAL Aykut Fenerin hocası değil.İsabetli transfer becerisi yok. Geçen defa aldığı ve boşa çıkan adamların maliyeti 80 milyon avroyu aşmış.
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 45
Yorum
....... GERÇEK : SEN Mİ GS LISIN. GÜLDÜRME ALLAH AŞKINA. ÇOK KOMİKSİN ÇOK BJK Lİ
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 45
Yorum
BJK 1903 BU FB VE GS TAM KOMEDI EFENDIM DEMIRÖREN LIGIMIS IYIDE ONUN ICINMI SON 5 SENEDE BJK 1- FB 1 - GS 2 KEZ SAMPIYON OLMUS NEDEN 3-4 DEYIL ?
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