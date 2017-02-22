 Kazım-Melo derbisi – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kazım- derbisi

    Kazım-Melo derbisi
    yarın eski G.Saraylılar'ın kapışmasına sahne olacak. Paulista derbisinde 'lı , Melolu 'ı ağırlayacak. Kazım, "Yenersek bu iyi olacak çünkü onunla uzun uzun dalga geçebilirim. Eğer yenilirsek 1 yıl konuşur" diye espri yaptı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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