 İflasın eşiğinde – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    İflasın eşiğinde

    İflasın eşiğinde
    G.Saray'ın eski futbolcusu Elmander, iflasa gidiyor. Eşiyle birlikte İsveç'te teborg'da açtıkları Güzellik Enstitüsü'nün zararı 2.5 milyon euro. , "İş hayatı futbola benzemiyor, çok riskli. Futboldan kazandığım paranın yüzde 80'i gitti" dedi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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