''Hata değil art niyet var!''
Aslan yayımladığı bildiride, “Artık bu kararların anlık hata değil, organize şekilde art niyetli gerçekleştiğine inancımız tamdır” diye ismini anmadan TFF’yi suçladı. Beşiktaş derbisinin neden pazartesiye alındığının hala izah edilememesine de tepki gösterdi.
İlk yarıdaki skandal kararları 'insan hatası' olarak değerlendirmemize rağmen ne hakemlerde ne de onları kontrol eden, yöneten mekanizmalarda bir değişiklik veya gelişme olmadığını üzülerek görmekteyiz. Artık bu kararların anlık hata değil, organize şekilde art niyet içererek gerçekleştiğine olan inancımız tamdır.
PENALTI UYDURDU
İçlerinde G.Saray düşmanlığı ve taraflılık o kadar yüksek seviyeye gelmiştir ki Karabük maçında olduğu gibi kendi doğru verdiği kararın altında ezilen ve birilerine kendini affettirme çabasıyla hayal dünyasından penaltı uyduran hakemler doğmuştur... (Karabük maçı hakemi Cüneyt Çakır).
Kayseri maçında attığımız nizami golde hayali bir faul üretme ihtiyacı hissedenler (Kayseri maçı hakemi Hüseyin Göçek), Rize maçında ise golümüzü ofsayt bayrağı ile iptal ederek devreye girmiştir (Rize maçı hakemi Halis Özkahya). Keza kupada da benzer skandallar yaşanmış, ofsayttan yediğimiz ilk gol geçerli sayılmış, bir oyuncunun (Başakşehir maçında Emre Belözoğlu'ndan bahsediliyor) 79 milyonun gözü önünde attığı kasıtlı dirsekler her nasıl olduysa hakem heyetinin gözünden kaçmıştır.
Şampiyonun belirleneceği kritik haftalarda art arda yaşanan bu olaylar tesadüf diye geçiştirilemeyecek kadar vahimdir. Sözde hatalar tüm kamuoyunun gözü önünde utanmadan, sıkılmadan, göz göre göre yapılmaktadır.
Hal böyle iken, şampiyonluk yarışındaki en önemli ve değerli rakiplerimizden biri ile oynayacağımız derbinin pazar yerine pazartesi günü oynanmasının mantıklı bir gerekçesi, talebimize rağmen hâlâ tarafımıza izah edilememiştir.
Galatasaray Kulübü olarak bizim isteğimiz başkalarının talepleri gibi kollanmak ya da ayrıcalık değil, sadece adalet ve tarafsızlığın Türk futbolunu yöneten her birim ve bireyde hâkim olmasıdır.
İŞTE TEPKİ ÇEKEN HATALAR
Şampiyonluk yolunda hakem hataları nedeniyle 9 maçta 9 puan kaybettiklerini belirleyen G.Saray yönetimi, resmi siteden yayımladığı bildiride TFF'ye ağır bir şekilde protesto edip, gözdağı verdi. İşte tepki çeken hatalar:
3. Hafta: Kayserispor-Galatasaray: 1-1 (Kayıp 2 puan) LEVENT, 12. dakikada Yasin'i ceza sahasında düşürdü. Hakem Mete Kalkavan 'devam' kararı verdi.
4. Hafta: Galatasaray-Çaykur Rize: 2-0 SKOR 1-0 iken İsmail, Yasin'in ayağına ceza sahası içinde bastı. Hakem Tolga Özkalfa pozisyona 'devam' kararı verdi.
6. Hafta: Galatasaray-Antalya: 3-1 DENİZ Kadah'ın 17. dakikadaki kafa golünde ofsayt tartışmaları yaşandı. Hakem Özgür Yankaya'nın bu kararı, hakem hocaları ve otoriteler tarafından çok tartışıldı.
8.Hafta: Galatasaray-Trabzonspor: 0-1 (Kayıp 1 puan) TRABZONSPOR'UN golünde N'Doye, Matus Bero'nun pasında ofsayt pozisyonundaydı. Durica 86. dakikada ceza sahasında Podolski'yi arkadan çekerek düşürdü, hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi.
9.Hafta: Adanaspor-Galatasaray: 0-1 RAMOS, 43. dakikada Podolski'nin aşil tendonuna sert bir şekilde bastı. Hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.
12.Hafta: G.Saray-Bursa: 3-1 BURSASPORLU Kubilay'ın 14. dakikada attığı gol, yayıncı kuruluşun piero görüntüsüne göre yarım metre ofsayt. G.Saray'ın 16. dakikadaki şutu Kubilay'ın eline çarptı ancak hakem Barış Şimşek penaltıyı vermedi.
19.Hafta: Kardemir Karabük-Galatasaray: 2-1 (Kayıp 3 puan) G.SARAY 1-0 önde iken Carole-Seleznov mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır penaltı kararında hatalıydı. Karabük penaltıyı gole çevirdi.
20.Hafta: Galatasaray-Kayserispor: 1-2 (Kayıp 1 puan) PODOLSKİ'NİN golünü Hüseyin Göçek, Eren'in faul yaptığı gerekçesiyle saymadı. Hakem hocaları faul olmadığı görüşünde birleşti.
21.Hafta: Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1 (Kayıp 2 puan) SKOR 1-0 iken Rodrigues'in golünü Halis Özkahya ofsayt diye geçerli saymadı. Yayıncı kuruluşun piero görüntüsüne göre Rodrigues, pas verildiği anda 15 cm ofsayt değil.
TARAFTAR DESTEKLEMEDİ İSTİFA İSTİYOR
Galatasaray'ın resmi site ve sosyal medya hesaplarından yayımladığı sert bildiriyi, sarı-kırmızılı futbolseverler desteklemedi. Kayseri maçında olduğu gibi istifa çağrılarını yineleyen taraftarların çoğu sosyal medyada 'açıklama değil istifa ediyoruz' görüşünde birleşti. İşte kızgın taraftarların tepkileri:
-Açıklama değil, artık istifa görmek istiyoruz.
-Açıklamayı çok erken yaptınız keşke lig bittiği zaman yapsaydınız zahmet oldu.
-Ziraat Türkiye Kupası gitti belki de lig de gidici gibi siz anca uyanın.
-Geç kalınmış bir tepki. Galatasaray taraftarı uyanıktır; kongre öncesi sıkışan Dursun Özbek'in suçu başka yere atma çabası olduğunu bilir.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:17
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
''Hata değil art niyet var!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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