Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da
Galatasaray Kulübü ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü de internet sitesinden yapılan açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Açıklamada 'Ayrıcalık değil, tarafsızlık istiyoruz' başlığına yer verilmiş ve hakem hatalarına sert bir dille tepki gösterilmişti.
TFF'nin internet sitesinden açıklanan sevk kararları şöyle:
"Galatasaray Kulübü'nün 21.02.2017 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in kulübün resmi internet sitesinden yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:44
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 73
Yorum
karabeyaz hepsi bumu,utanin utanin, niye de jonga gosterilmeyen kirmizi,ofsayttan attiginiz golleri,hakem hatalariyla aldiginiz puanlari yazmadiniz:)
- Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da
Toplam 8
Yorum
cüneyt tamam açıklama zamanı pek doğru değil derbi öncesi ama söylenenler doğru.sezon boyunca bjk korundu.bu açıklama geç kalınmış bir açıklamadır.
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 73
Yorum
erdal utanması gereken hakemler tarafından korunanlardır.puan durumu seni yanıltmasın eşit şartlarda bjk ilk 3e giremez.
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.