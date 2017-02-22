Galatasaray, Kızılyıldız'a konuk olacak

Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı 22 maçtan 7 galibiyet ve 15 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Odeabank averajla 14. sırada yer alıyor. Mücadele ettiği 22 maçın 12'sini kazanıp, 10'nu kaybeden Kızılyıldız MTS ise averajla 6. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Sırp ekibi, 85-83'lük skorla kazanmıştı.