Galatasaray, Kızılyıldız'a konuk olacak
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibi ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı 22 maçtan 7 galibiyet ve 15 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Odeabank averajla 14. sırada yer alıyor. Mücadele ettiği 22 maçın 12'sini kazanıp, 10'nu kaybeden Kızılyıldız MTS ise averajla 6. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Sırp ekibi, 85-83'lük skorla kazanmıştı.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:09
- Kocaman Fener’e mi geliyor?
Toplam 26
Yorum
AKGANDAL Aykut Fenerin hocası değil.İsabetli transfer becerisi yok. Geçen defa aldığı ve boşa çıkan adamların maliyeti 80 milyon avroyu aşmış.
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 45
Yorum
....... GERÇEK : SEN Mİ GS LISIN. GÜLDÜRME ALLAH AŞKINA. ÇOK KOMİKSİN ÇOK BJK Lİ
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 45
Yorum
BJK 1903 BU FB VE GS TAM KOMEDI EFENDIM DEMIRÖREN LIGIMIS IYIDE ONUN ICINMI SON 5 SENEDE BJK 1- FB 1 - GS 2 KEZ SAMPIYON OLMUS NEDEN 3-4 DEYIL ?
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