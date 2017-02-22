 Galatasaray, Kızılyıldız'a konuk olacak – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Galatasaray, Kızılyıldız'a konuk olacak

    Galatasaray, Kızılyıldız'a konuk olacak

    Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibi ile karşılaşacak.

    Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

    Ligde oynadığı 22 maçtan 7 galibiyet ve 15 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray Odeabank averajla 14. sırada yer alıyor. Mücadele ettiği 22 maçın 12'sini kazanıp, 10'nu kaybeden Kızılyıldız MTS ise averajla 6. sırada bulunuyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Sırp ekibi, 85-83'lük skorla kazanmıştı.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:09
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