Cimbom derbi hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yediye üç pas ve top tutma çalışması yapan futbolcular, bir sonraki bölüm öncesinde interval koşu gerçekleştirdi. Ardından beşe beş topa sahip olma çalışmaları üzerinde duran oyuncular, interval koşunun ardından ana bölümde çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:09
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 77
Yorum
1907 Hele sen hakemlerle iki senedir topladığın puanların hesabını ver.. Hala burada utanmadan çıkıp yorum mu yazıyorsun kendine bak bir kendine
- ''Şans lazım şans!''
Toplam 23
Yorum
Ş.Atalay Takım çok güzel oynuyor da biz mi göremiyoruz. Kaç pozisyonun var ki şanstan bahsediyorsun. Paramızı aldığı yetmiyor aklımızla alay ediyor
- Kocaman o açıklama hakkında konuştu
Toplam 1
Yorum
sıradan biri aykut'u zorla teknik direktör etmeye çalışmayın olmaz bu adamdan.
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