Cimbom derbi hazırlıkları sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yediye üç pas ve top tutma çalışması yapan futbolcular, bir sonraki bölüm öncesinde interval koşu gerçekleştirdi. Ardından beşe beş topa sahip olma çalışmaları üzerinde duran oyuncular, interval koşunun ardından ana bölümde çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:38
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 73
Yorum
karabeyaz hepsi bumu,utanin utanin, niye de jonga gosterilmeyen kirmizi,ofsayttan attiginiz golleri,hakem hatalariyla aldiginiz puanlari yazmadiniz:)
- Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da
Toplam 8
Yorum
cüneyt tamam açıklama zamanı pek doğru değil derbi öncesi ama söylenenler doğru.sezon boyunca bjk korundu.bu açıklama geç kalınmış bir açıklamadır.
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 73
Yorum
erdal utanması gereken hakemler tarafından korunanlardır.puan durumu seni yanıltmasın eşit şartlarda bjk ilk 3e giremez.
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