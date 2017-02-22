"Ciddi ve zorlu bir maç bizi bekliyor"

Radonjic, yaptığı açıklamada, 2014 yılında İstanbul'da iki takım arasında oynanan maç öncesinde Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic'in öldürülmesinden sonra sarı-kırmızılı takımla yaptıkları her maçın ayrı bir ağırlığı olduğunu bildirdi.

Galatasaray Odeabank ile oynayacakları maçın kolay olmayacağını kaydeden Radonjic, "Kaliteli ve tecrübeli bir takıma sahipler. Bu nedenle bizi ciddi ve zorlu bir maç bekliyor. Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Oynadıkları her maça galibiyet için çıktıklarını vurgulayan Radonjic, "Zor zamanlarımız oldu ama şimdi bizim için güzel zamanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Odeabank'ın THY Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptığını ancak ardından yükselen bir grafik çizdiğine dikkati çeken Radonjic, "Sadece Barcelona'yı mağlup etmediler. Kısa bir süre önce Maccabi Tel Aviv'i de farklı yendiler." ifadelerini kullandı.

"Yüksek riskli" maç

Kızılyıldız MTS ile Galatasaray Odeabank arasındaki maçlar, Kızılyıldız taraftarı Ivkovic'in İstanbul'da öldürülmesinin ardından gergin bir ortamda oynanıyor.

Yarınki maç da "yüksek riskli" olarak nitelendirilirken, maçın oynanacağı Aleksandar Nikolic Spor Salonu'na normal kapasitesinden daha az seyirci alınacağı bildirildi.

Kızılyıldız MTS Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, bu sabah satışa çıkan biletlerin kısa bir süre içinde tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, maç günü alınacak yoğun güvenlik önlemlerine de dikkat çekilirken, salona alınacak taraftarların detaylı olarak aranacağı kaydedildi.

Kulübün açıklamasında ayrıca, taraftarlara sahaya yabancı madde atmamaları ve sadece sportif bir şekilde takımlarını desteklemeleri çağrısında bulunuldu.