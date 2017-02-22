Bruma’ya pahalıya patladı!
Rize maçı öncesi kapris yapan yıldıza, 70 bin euro (268 bin TL) ceza kesildi.
MANCHESTER YIL SONUNDA KAPIYI ÇALACAK
Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma yine İngiltere gündeminde. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük takımların ilgisini çeken Portekizli, İngiltere'de manşetlere çıktı. Express'in haberine göre; devre arasında Bruma'yla ilgilenen Manchester United sezon sonu için hazırlık yapıyor. Haberde, Bruma'nın "Old Trafford'da çalışmayı çok isterim" sözlerine yer verildi.
MOURİNHO'NUN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Bruma, özellikle yaz kampında sarı-kırmızılı takımın katıldığı turnuvada çıktığı 3 maçta attığı 4 golle dikkatleri çekmişti. Portekizli genç yetenek, bu gollerden birisini Manchester ağlarına göndermiş ve Jose Mourinho'nun ilgisini çekmişti.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:16
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Bruma’ya pahalıya patladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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