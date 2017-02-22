 Bruma’ya pahalıya patladı! – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’ya pahalıya patladı!

    Bruma’ya pahalıya patladı!

    Rize maçı öncesi kapris yapan yıldıza, 70 bin euro (268 bin TL) ceza kesildi.

    yönetimi, Çaykur Rize maçında İgor Tudor'a tavır alan Armindo Bruma'yı affetmedi. Geçtiğimiz hafta, Hırvat teknik adamın isteklerini yerine getirmeyen Bruma'ya 70 bin euro (268 bin TL) para cezası kesildi. Portekizli oyuncunun tavırlarını gençliğine veren Tudor'un ceza kesilmesini istememesine karşın sarı- kırmızılı yönetimin, disiplin konusunda kesinlikle taviz vermeyi düşünmediği ifade edildi. Teknik direktör İgor Tudor'un otoritesini sarsacak eylemlere göz yummama kararı alan yöneticilerin, bu yüzden para cezasını futbolcuya fatura edeceği bildirildi.

    MANCHESTER YIL SONUNDA KAPIYI ÇALACAK
    Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma yine İngiltere gündeminde. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük takımların ilgisini çeken Portekizli, İngiltere'de manşetlere çıktı. Express'in haberine göre; devre arasında 'yla ilgilenen Manchester United sezon sonu için hazırlık yapıyor. Haberde, Bruma'nın "Old Trafford'da çalışmayı çok isterim" sözlerine yer verildi.

    MOURİNHO'NUN DİKKATİNİ ÇEKTİ
    Bruma, özellikle yaz kampında sarı-kırmızılı takımın katıldığı turnuvada çıktığı 3 maçta attığı 4 golle dikkatleri çekmişti. Portekizli genç yetenek, bu gollerden birisini Manchester ağlarına göndermiş ve Jose Mourinho'nun ilgisini çekmişti.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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